Hıçkırık Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Gün içerisinde konuşmaktan nefes almaya kadar birçok eylemi negatif yönde etkileyen hıçkırık, çeşitli türlerde karşımıza çıkabiliyor. Geçici, dirençli, kronik ve inatçı hıçkırık şeklinde farklı türleri olan bu problemin en kısa sürede yok edilmesi istenir. Geçici hıçkırık herhangi bir hastalığa ya da komplikasyona bağlı olmaksızın meydana gelir ve kısa bir süre içerisinde kendiliğinden geçer. İnatçı hıçkırık ise 2 günle 1 ay arasında sürebilir ve geçici hıçkırık kadar kolay kaybolmaz. Bir aydan daha uzun süren hıçkırıklara dirençli hıçkırık denir. Kronik hıçkırık ise bir hastalık yüzünden meydana gelen ve tedavi edilmediği sürece hayatın her anında gözlenebilen oldukça uzun süreli bir problemdir. Hıçkırık Nasıl Oluşur? Diyafram kasının bir miktar kasılması neticesinde hıçkırık meydana gelir. Diyafram kası kasıldıkça vücut daha çok hava almaya başlar. Daha sonra bu havanın ses tellerine ulaşması neticesinde hıçkırık oluşur. Neredeyse her insanda belirli dönemlerde görülen bu problem genelde kendiliğinden oldukça kısa süre içerisinde geçer. İlk etapta büyük bir problem olmasa da uzun süre devam ettiği halde rahatsız edici bir noktaya varabilir.

Hıçkırık Neden Olur? 1. Fazla yemek

Hıçkırık neden tutar diye merak ediyorsanız genelde en çok aşırı yemek tüketildiğinde hıçkırık oluşumuna rastlandığını söyleyebiliriz. Bir de yemeği hızlı hızlı tüketiyorsanız hıçkırık ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça fazladır. Her ne kadar mutlu ya da stresli dönemlerde yemek yemeye karşı büyük bir istek duyulsa bile aşırı tüketim neticesinde meydana gelen sindirim problemleri çeşitli komplikasyonları doğurabilir. Fazla yemek yedikten sonra mide şişer ve mideye yakın konumda yer alan diyafram bu durumdan olumsuz etkilenir. Buna bağlı olarak da hıçkırık ortaya çıkar. 2. Alkol ve gazlı içecek tüketmek

Fazla alkol tüketimi sindirim sistemine zarar verip vücutta çeşitli negatif etkilere yol açarak hıçkırık oluşumuna neden olabilir. Aynı şekilde çok fazla gazlı içecek tüketmek, vücuda aşırı asit girişine sebep olacağı için hıçkırık oluşumuna neden olur. 3. Stres

Zorlu hayat koşulları, yoğun geçen iş hayatı, aile içi problemler, sınav kaygısı, trafik gibi birçok sebep yüzünden stres düzeyi oldukça artış göstermekte. Fakat stres sadece psikolojik bir yük getirmez, aynı zamanda vücudun birçok bölgesinde rahatsızlıklar oluşmasına sebep olabilir. Birçok hastalığa davetiye çıkartan stres, kanser ve verem gibi çok ağır sonuçlara neden olabildiği gibi hıçkırık gibi daha basit görünen problemlerin de sebepleri arasında yer alır.

4. Sinirlerin zarar görmesi

Vücut içerisinde diyaframla bağlantısı bulunan sinirler kimi sebepler yüzünden yıpranabilir ve zarar görebilir. Bu zararlar yüzünden kronik hıçkırık gibi hiç istenmeyen bir durumun oluşması da muhtemeldir. 5. Bazı hastalıklar

Hıçkırık, bazı hastalıkların ortaya çıkardığı bir komplikasyon da olabilir. Her hastalık farklı bir semptom ortaya koyduğu gibi, her bünye de hastalıklara farklı reaksiyon gösterebilir. Genelde merkezi sinir hastalıkları yaşayan bazı insanlar bunun bir getirisi olarak hıçkırık probleminden şikayetçi oluyorlar. 6. İlaçların yan etkisi

Bazı hastalıklardan kurtulmak için kullanıyor olduğunuz ilaçlar birçok yan etkiye sahip olabilir. Bu yan etkilerden biri de hıçkırıktır. Eğer hıçkırık şikayetleriniz belli bir ilaç kullanımıyla beraber başladıysa ve rahatsız edici bir boyuttaysa doktorunuza danışarak alternatif bir tedavi yönteminin sürdürülebilme ihtimalini sorgulamanız gerekir. 7. Uzun süre gülmek

Komik bir olay yaşandığında ya da sinir krizi geçirildiğinde çok uzun süre boyunca kahkahalar atarak gülmeniz, çok fazla hava yutmanıza neden olabilir. Bu kadar çok hava yutunca diyafram havayla dolar ve bunun bir sonucu olarak hıçkırık başlar.

8. Hamilelik

Hamilelik süresince bebek, anne karnında geçirdiği her gün boyunca biraz daha büyüyerek gelişmeye devam eder. Bebeğin büyümesiyle beraber diyafram üzerindeki baskı artış gösterir. Diyaframın bu baskıdan etkilenmesiyle beraber hıçkırık ortaya çıkabilir. Hıçkırık Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaç

Eğer 48 saatten daha uzun süren bir hıçkırık şikayetiniz varsa ve “Uzun süren hıçkırık nasıl geçer?” diye düşünüyorsanız kesinlikle bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktor, durumunuza göre size kas gevşetici türden ya da sakinleştirici özellikte bir ilaç verebilir. Genelde uzun süreli hıçkırıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar şunlardır: Baklofen, metoklopramid ve klopromazin. 2. Masaj

Boyna masaj yapmak, bu bölgede yer alan karotis adlı damarın rahatlamasına katkı sağlar. Bu sayede hıçkırık şikayetinden kurtulmak mümkün olabilir. Boyun hassas bir bölge olduğu için masaj uygulamasının profesyonel biri tarafından yapılması daha doğru olacaktır. 3. Cerrahi müdahale

Masaj ve ilaç tedavisine rağmen hıçkırık inatla devam ediyorsa inatçı hıçkırık nasıl geçer diye düşünmeniz ve endişe etmeniz son derece doğaldır. Her ne kadar çok fazla rastlanmasa da böylesine ciddi hıçkırık vakalarında hıçkırığın cerrahi bir müdahale ile yok edilmesi söz konusu olabilir.