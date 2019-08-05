HABER

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mekke'deki hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklanırken Hazreti Ebubekir ile üç gün geçirdiği, bu sırada çok sayıda mucizenin yaşandığı Sevr Dağı'nı ve mağarasını ziyaret ediyor - Sabah namazından önce konakladıkları otellerden servislerle alınarak kafileler halinde Sevr Dağı'na götürülen hacı adayları, Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir'in içinde bulunduğu dönemde örümcek ağlarıyla kaplanan zirvedeki Sevr Mağarası'na ulaşarak, hicret döneminin havasını soluyor - Sevr'in zirvesine çıktığı gün 19 yaşına basan hacı adayı Hasan Sempek: - "Doğum günümde Sevr Dağı'na çıkmak nasip oldu, çok mutluyum"

MEKKE (AA) - ORHAN TOPAL - Mekke'deki hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in hicret sırasında müşriklerden saklanırken Hazreti Ebubekir ile üç gün geçirdiği ve bu sırada çok sayıda mucizenin yaşandığı Sevr Dağı'nı ve mağarasını ziyaret ediyor.

Aralarında Mekke'de konaklayan 75 bin civarındaki Türk hacı adaylarından bazılarının da bulunduğu kafileler, sabah ezanı öncesi konakladıkları otellerden servislerle alınarak merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Sevr Dağı'na götürülüyor.

Sabah namazını meşakkatli zirve yolculuğu öncesi eda eden hacı adayları, dik kayalıkların arasındaki patika yolu ortalama 1,5 saatte katederek dağın zirvesine ulaşıyor.

Zorlu yolculuk sırasında kayalıklar üzerinde oturarak mola veren hacı adayları, dinlenip yollarına devam ediyor. Bazıları ise zirveye çıkamayacağını anlayıp dönmek zorunda kalıyor.

Sabahın ilk ışıklarında dahi 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkilediği bölgede zirveye ulaşabilen hacı adayları, dağın zirvesinde yer alan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir'in içinde bulunduğu dönemde örümcek ağlarıyla kaplanan Sevr Mağarası'nda, hicret döneminin atmosferini yaşıyor.

Bazı hacı adayları ise zirvede "şükür namazı" kılıyor. Hacı adayları ayrıca mağara içinde ve önünde fotoğraf çektiriyor.

- "Zor bir yolculuk olsa da değer"

Zirveye ulaşabilen hacı adaylarından 58 yaşındaki Emine Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 gündür kutsal topraklarda olduğunu belirterek, günlerinin ibadet ve kutsal mekanları ziyaretle geçtiğini söyledi.

Dağın zirvesinde hissettiklerini anlatan Çil, "Peygamberimizin nerede saklandığını, bizim için, Müslümanlık için nerede savaştığını gördük. Zor bir yolculuk olsa da değer." dedi.

Batı Trakya'dan kutsal topraklara gelen 19 yaşındaki hacı adayı Hasan Sempek ise hac yolculuğunda bambaşka duygular içinde olduklarını ifade ederek, "Hac zamanı yaklaşıyor, Allah herkese bu topraklara gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Bugün doğum günü olduğunu ve 19 yaşına bastığını belirten Sempek, "Doğum günümde Sevr Dağı'na çıkmak nasip oldu, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Zirveye çıkan 21 yaşındaki hacı adayı Fatma Memet de tarif edilemez duygular yaşadığını aktararak, "Burada çok meşakkat, güçlük var ama her şeye katlanıyorsun. Sevr Dağı'na çıkmak çok güzel." şeklinde konuştu.

- Sevr Dağı ve mağarası

Hazreti Muhammed, Mekke'deki müşriklerin baskıları üzerine bir kısmı Medine'ye göç eden sahabenin ardından hicret etme kararı aldı.

Bir gece yarısı dostu ve yol arkadaşı Hazreti Ebubekir ile Medine'nin aksi yönüne yola çıkan Hazreti Peygamber, Sevr Dağı'na ulaştı ve zirvede dik kayalıkların arasındaki mağaraya gizlendi.

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüştüğü toplantı yeri Darun Nedve'de bir araya gelen müşrikler, Hazreti Muhammed'i öldürme kararı aldı.

Hazırladıkları planı hayata geçirmek için görevlendirilen ve Sevr Dağı'ndaki mağaraya kadar gelen müşrikler, önü örümcek ağlarıyla kaplı, kuşların yuva yaptığı mağarayı görünce Allah'ın mucizeleri sayesinde planlarını gerçekleştiremeden geri döndü.

Hazreti Muhammed'in, ilk halife Hazreti Ebubekir ile Medine'ye hicret ettiği esnada gizlendiği 759 metre yüksekliğindeki Sevr Dağı ve mağarası, Kabe'nin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

PARTNERDikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...Dikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...
Hem ailesini hem geleceğini arıyorHem ailesini hem geleceğini arıyor
Marmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdüMarmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAC2019 Mağara sevr

En Çok Okunan Haberler

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Son dakika! Ankara'da 'güvenli bölge' görüşmesi

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

İzmir'in göbeğinde şaşırtan pazar: Ne alırsan 1 TL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.