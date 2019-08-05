Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Sabahın ilk ışıklarında dahi 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkilediği bölgede zirveye ulaşabilen hacı adayları, dağın zirvesinde yer alan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir'in içinde bulunduğu dönemde örümcek ağlarıyla kaplanan Sevr Mağarası'nda, hicret döneminin atmosferini yaşıyor.

Zorlu yolculuk sırasında kayalıklar üzerinde oturarak mola veren hacı adayları, dinlenip yollarına devam ediyor. Bazıları ise zirveye çıkamayacağını anlayıp dönmek zorunda kalıyor.

Aralarında Mekke'de konaklayan 75 bin civarındaki Türk hacı adaylarından bazılarının da bulunduğu kafileler, sabah ezanı öncesi konakladıkları otellerden servislerle alınarak merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Sevr Dağı'na götürülüyor.

MEKKE (AA) - ORHAN TOPAL - Mekke'deki hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in hicret sırasında müşriklerden saklanırken Hazreti Ebubekir ile üç gün geçirdiği ve bu sırada çok sayıda mucizenin yaşandığı Sevr Dağı'nı ve mağarasını ziyaret ediyor.

Bazı hacı adayları ise zirvede "şükür namazı" kılıyor. Hacı adayları ayrıca mağara içinde ve önünde fotoğraf çektiriyor.

- "Zor bir yolculuk olsa da değer"

Zirveye ulaşabilen hacı adaylarından 58 yaşındaki Emine Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 gündür kutsal topraklarda olduğunu belirterek, günlerinin ibadet ve kutsal mekanları ziyaretle geçtiğini söyledi.

Dağın zirvesinde hissettiklerini anlatan Çil, "Peygamberimizin nerede saklandığını, bizim için, Müslümanlık için nerede savaştığını gördük. Zor bir yolculuk olsa da değer." dedi.

Batı Trakya'dan kutsal topraklara gelen 19 yaşındaki hacı adayı Hasan Sempek ise hac yolculuğunda bambaşka duygular içinde olduklarını ifade ederek, "Hac zamanı yaklaşıyor, Allah herkese bu topraklara gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Bugün doğum günü olduğunu ve 19 yaşına bastığını belirten Sempek, "Doğum günümde Sevr Dağı'na çıkmak nasip oldu, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Zirveye çıkan 21 yaşındaki hacı adayı Fatma Memet de tarif edilemez duygular yaşadığını aktararak, "Burada çok meşakkat, güçlük var ama her şeye katlanıyorsun. Sevr Dağı'na çıkmak çok güzel." şeklinde konuştu.