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Hicri yılbaşı mesajları 2018 - En güzel hicri yılbaşı mesajları - Resimli hicri yılbaşı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Hicri yılbaşı mesajları haberimizde. 1440. hicri yıla girmek üzere olduğumuz bu günde, bu önemli günü sevdiklerimizle paylaşmak için aradığımız resimli ve yazılı hicri yılbaşı mesajlarını sayfamızda derledik. Büyük bir öneme sahip olan hicri yılbaşı için hazırladığımız Hicri yılbaşı mesajları içinden seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İsterseniz sosyal medyadan resimli hicri yılbaşı mesajları paylaşabilirsiniz. İşte Hicri yılbaşı mesajları, resimli hicri yılbaşı mesajları 2018...

Hicri yılbaşı mesajları 2018 - En güzel hicri yılbaşı mesajları - Resimli hicri yılbaşı mesajları

Hicri yılbaşı mesajları ile bu mübarek günün sevincini sevdiklerinizle paylaşın. Müslümanlar için büyük öneme sahip 2018 Muharrem ayı (Hicri yılbaşı), 11 Eylül 2018 Salı gününe yani bu geceye denk geliyor. Bu yüzden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Hicri Yılbaşı mesajlarını bu sayfada derlerdik. Sizler için hazırladığımız birbirinden güzel Hicri Yılbaşı mesajları içinden seçtiklerinizi cep telefonunuzdan kısa sms ile yada bilgisayarınızdan, tabletinizden sosyal medya aracı ile paylaşarak sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. İşte hicri yılbaşı sms mesajları, hicri yılbaşı mesajları, resimli hicri yılbaşı mesajları 2018...

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicri Yıl” denir. Dünya'da geçerli olan 2 çeşit takvim vardır, birisi Miladi bu Hz. İsa'nın doğumu diğeri ise Hicri Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesidir. Miladi takvimine göre yılbaşı 1 Ocak'tır. Hicri takvim'e göre ise Yılbaşı 1 Muharrem'de başlar. Hicri Takvim başlangıcı Hz. Ömer devrinde kabul olunmuştur. Hicri sene de miladi ve rumi tarihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Hicri Ayların adları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-âhir, Cemâzil-evvel, Cemâzil-âhir, Receb, Şâbân, Ramazân, Şevvâl, Zil-kâde, Zil-hicce. İşte en güzel Hicri Yılbaşı mesajları...

EN GÜZEL HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu Hicri Yılbaşında da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu Hicri Yılbaşında bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen Hicri Yılbaşında tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Hicri Yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve Hicri Yılbaşını candan kutlarım.

Tüm İslam Alemi'nin Hicri Yılbaşı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve Hicri Yılbaşını candan kutlarım.

Hicri Yılbaşımızın ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun.

Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın!Hayatımızın hicretleri,bedirleri,uhudları,hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Hicri Yılbaşının tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Bütün İslam Alemi'nin ve sadakat aleminin Hicri Yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Hicri yılbaşınız mübarek olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

resimli-hicri-yilbasi-mesajlari-2018

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