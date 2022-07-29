Müslümanlar açısından önemli yere sahip olan Hicri yılbaşına sayılı saatler kaldı. Bununla beraber, konuyla alakalı araştırmalar hız kazandı. Peki Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir? İşte detaylar...

2022 HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM) NE ZAMAN?

1 Muharrem 2022 Hicri Yılbaşı 30 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. 10 Muharrem 2022 Aşure Günü ise 8 Ağustos pazartesi idrak edecek.

Aşure ayı yani Muharrem ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi

Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi

Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması

Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması

Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi

Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması

Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması

Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resulullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Savm, 40) Muharrem’in onuncu günü aşura günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir (Serahsi, el-Mebsut, III, 92). Zira Resulullah (s.a.s.),aşura gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resulullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam, 127-128).

