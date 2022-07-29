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Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir?

29.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri yılbaşının ne zaman olduğu ve önemi, arama motolarından araştırılmaya başlandı. Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü de Hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Peki Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir? İşte detaylar...

Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir?

Müslümanlar açısından önemli yere sahip olan Hicri yılbaşına sayılı saatler kaldı. Bununla beraber, konuyla alakalı araştırmalar hız kazandı. Peki Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşının önemi nedir? İşte detaylar...

2022 HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM) NE ZAMAN?

1 Muharrem 2022 Hicri Yılbaşı 30 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. 10 Muharrem 2022 Aşure Günü ise 8 Ağustos pazartesi idrak edecek.

Aşure ayı yani Muharrem ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

  • Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi
  • Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi
  • Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması
  • Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması
  • Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması
  • Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi
  • Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması
  • Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması
  • Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resulullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Savm, 40) Muharrem’in onuncu günü aşura günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir (Serahsi, el-Mebsut, III, 92). Zira Resulullah (s.a.s.),aşura gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resulullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam, 127-128).

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Anahtar Kelimeler:
dua hicri yılbaşı
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