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Hidayet Karaca kararındaki karşı oya "manifesto" benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, Hidayet Karaca'nın Anayasa Mahkemesi tarafından "kabul edilemez" bulunan bireysel başvurusu ile ilgili kararda yer alan, "örgüt üyeliğinden" yargılanan eski yüksek mahkeme üyelerinin karşı oyunu manifesto niteliğinde gördüğü ortaya çıktı

KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın, tutuklandıktan sonra yaptığı ve "kabul edilemez" bulunan bireysel başvurusu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararındaki karşı oyu manifesto niteliğinde değerlendirdiği belirlendi.

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Davalarda sunulan mütalaalarda, FETÖ'nün Anayasa Mahkemesindeki yapılanması, örgüt üyelerinin Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurularda izlenen taktikler de deşifre edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ile Erdal Tercan hakkında mahkemeye sunulan mütalaada, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurudaki süreçte yaşananlar anlatıldı.

Mütalaaya göre, örgütün yüksek yargıdan sorumlu sivil imamı Ömer İnan, talimatları eski Anayasa Mahkemesi raportörü FETÖ mensubu Selami Er'e iletti. FETÖ'nün Anayasa Mahkemesi sorumlusu Er de bu talimatları aralarında eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan ile yüksek mahkeme üyesi Erdal Tercan'ın da bulunduğu örgüt mensuplarına aktardı.

İnan ile Er arasında 2015'teki Bylock görüşmelerinde, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın Anayasa Mahkemesine "tutuklamanın hukuki olmadığı" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru da gündeme geldi.

Bu başvuruda izlenecek ve atılacak adımlar İnan tarafından Er'e iletildi, yapılması gerekenler anlatıldı.

- "Karşı oylar" gündem oldu

Anayasa Mahkemesinin, 2015'te oy çokluğuyla kabul edilemez bularak reddettiği Karaca'nın başvurusunda, örgüt üyeliğinden yargılanan eski üyeler Altan ile Tercan karşı oy kullandı. Altan ve Tercan'ın bu karşı oyu örgüt içerisinde gündem oldu.

Altan ve Tercan'ın karşı oyu FETÖ tarafından manifesto niteliğinde görüldü. Bu karşı oy, İnan ile Er arasındaki ByLock mesajlarına da yansıdı.

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Anayasa Mahkemesi FETÖ Hidayet Karaca Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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