Hidayet Türkoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkoğlu'nun Bakan Kurum'a Ankara'daki makamında ziyarette bulunduğu belirtildi.

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkoğlu'nun Bakan Kurum'a milli takım forması hediye ettiği kaydedildi.

Türkoğlu'nun, gençleri sporla buluşturabilmek adına okullara basketbol sahaları kazandıracak "Haydi Sahaya" projesi için de Bakan Kurum'dan destek alarak fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

