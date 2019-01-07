HABER

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: - "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir" - "Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zaafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi.

Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer verdi.

Enes Kanter'in iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere'ye giriş yapamadığına dikkati çeken Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in bir süredir Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zaafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır."

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Kaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet ettiKaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet etti
Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldıKarlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basketbol Hidayet Türkoğlu türkiye basketbol federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

Üniversitede pompalı dehşeti! Okulu bastı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.