Hıdır Daştan yazdı: Bandırma olmak

Hıdır Daştan- Kaptanın yüreği gibi yol arkadaşının da güvertesi dolup taştı umutla. Zorlukları ardında bırakıp, daha zor olana varacaklardı; bu uzun yolculuğa birlikte çıkacaklardı. İstanbul’dan Samsun’a gidilen yol gibi meşakkatli geçmişti yol arkadaşının ömrü. Dile kolay Torecarderto olarak dokunmuştu Glasgow’da ilk kez deniz suyuna, Bandırma olana dek sırtı kambur hamal gibi çalışmıştı. İlk kez yük yerine umut taşıyacaktı, buharlı gibi görünse de bu kez umuda, umutla yelken
açacaktı.
Poseidon kıskanacaktı Torecarderto’yu, dalgalar hızına yetişemiyoruz diyecekti, o izini kaybettirecek, ilk limanda Kymi olacaktı adı. Martılarla yarışacak dalgaları soluksuz bırakacaktı. Geçtikçe zaman ve yol aldıkça azgın denizde, beti benzi değişecek başka bir kimliğe bürünecekti. Panderma dese de ona İdare-
i Mahsusa; esas kimliğini Samsun’a vardığında bulacaktı; orada kahraman, orada tam bir Bandırma olacaktı.
Bir yol hikayesidir Bandırma; içinde çok sayıda öykü barındıran. Bir yol hikayesidir; güvertesinde kurtuluş mücadelesinin kahramanları olan; hüznünün mağrur, gözyaşının özgür olduğu. Dünyanın en büyük liderine yol arkadaşlığı yapmıştı Bandırma, o kimliğini bulmuş; vardıkları Samsun işte
o an gerçek bir Samsun olmuştu.
Esarete karşı dik duruştu İstanbul’da kazanlarına atılan her bir kürek kömür, boğazda demirlemiş hali bileklerine vurulmuş zincir gibiydi Bandırma’nın. Yük değil bu kez umut taşıyordu Anadolu’ya.
Bandırma dünyanın kaderini değiştirecek lideri taşıdı güvertesinde, kaptan köşkünde. Yükü ağırdı; kolay değildi binlerce fikrin, binlerce eşsiz kurtuluş planının kafasında türlü türlü olasılıklarını hesap eden dünya liderine yarenlik etmek. Koşulları çetin günlerin, dalgalarını yara yara aşmış ve onunla yeniden
doğmuş, onunla Bandırma olmuştu.
Belki yosun kokusu deniz suyunun tuzuyla demlenmeyecek ve belki eskisi gibi düşman topçuları ile hırçın dalgalar olmayacak ancak şimdi Bandırma olmak çok daha zor diye düşünüyorum. O zaman taşıyabileceği bir tane Mustafa Kemal vardı; ulusun kaderini değiştirip yeni bir çağa cesaretiyle inancıyla imza atabilecek bir tane Mustafa Kemal. Şimdi binlercesi hazırda bekliyor gözleri çakmak çakmak. Her
biri birbirinden Mustafa Kemal olan bunca genci ileriye, daha ileriye taşımak ve onlara yol, ışık olmak hiçte kolay değil ancak kolay olan o eşsiz kahramanın arşı aşan fikirlerini, ideallerini anlamak ve her yeni gün yeni bir Mustafa Kemal olarak yine yeniden doğmak. 18.05.2021 hidirdastan@mynet.com