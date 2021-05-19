Hıdır Daştan yazdı: Bandırma olmak

Hıdır Daştan- Kaptanın yüreği gibi yol arkadaşının da güvertesi dolup taştı umutla. Zorlukları ardında bırakıp, daha zor olana varacaklardı; bu uzun yolculuğa birlikte çıkacaklardı. İstanbul’dan Samsun’a gidilen yol gibi meşakkatli geçmişti yol arkadaşının ömrü. Dile kolay Torecarderto olarak dokunmuştu Glasgow’da ilk kez deniz suyuna, Bandırma olana dek sırtı kambur hamal gibi çalışmıştı. İlk kez yük yerine umut taşıyacaktı, buharlı gibi görünse de bu kez umuda, umutla yelken

açacaktı.

Poseidon kıskanacaktı Torecarderto’yu, dalgalar hızına yetişemiyoruz diyecekti, o izini kaybettirecek, ilk limanda Kymi olacaktı adı. Martılarla yarışacak dalgaları soluksuz bırakacaktı. Geçtikçe zaman ve yol aldıkça azgın denizde, beti benzi değişecek başka bir kimliğe bürünecekti. Panderma dese de ona İdare-

i Mahsusa; esas kimliğini Samsun’a vardığında bulacaktı; orada kahraman, orada tam bir Bandırma olacaktı.

Bir yol hikayesidir Bandırma; içinde çok sayıda öykü barındıran. Bir yol hikayesidir; güvertesinde kurtuluş mücadelesinin kahramanları olan; hüznünün mağrur, gözyaşının özgür olduğu. Dünyanın en büyük liderine yol arkadaşlığı yapmıştı Bandırma, o kimliğini bulmuş; vardıkları Samsun işte

o an gerçek bir Samsun olmuştu.