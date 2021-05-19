HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hıdır Daştan yazdı: Bandırma olmak

Hıdır Daştan yazdı: Bandırma olmak

19.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar ne zaman esse denizden ve yosun kokusu ne zaman deniz suyunun tuzuyla demlense şimdi gelecek derim; şimdi bu güzel kokuyla iskele tarafından kaptan köşküne gelecek bayram ve elinde cıgara, ufuk çizgisinin kararıp tükenişini izleyen o mavi gözlü dev adamın ciğerlerinde  şeker gibi rengarenk açacak çiçekler ve onun gözlerinden doğacak güneş, bayram onunla gelecek.

Hıdır Daştan yazdı: Bandırma olmak

Hıdır Daştan- Kaptanın yüreği gibi yol arkadaşının da güvertesi dolup taştı umutla. Zorlukları ardında bırakıp, daha zor olana varacaklardı; bu uzun yolculuğa birlikte çıkacaklardı. İstanbul’dan Samsun’a gidilen yol gibi meşakkatli geçmişti yol arkadaşının ömrü. Dile kolay Torecarderto olarak dokunmuştu Glasgow’da ilk kez deniz suyuna, Bandırma olana dek sırtı kambur hamal gibi çalışmıştı. İlk kez yük yerine umut taşıyacaktı, buharlı gibi görünse de bu kez umuda, umutla yelken
açacaktı.

Poseidon kıskanacaktı Torecarderto’yu, dalgalar hızına yetişemiyoruz diyecekti, o izini kaybettirecek, ilk limanda Kymi olacaktı adı. Martılarla yarışacak dalgaları soluksuz bırakacaktı. Geçtikçe zaman ve yol aldıkça azgın denizde, beti benzi değişecek başka bir kimliğe bürünecekti. Panderma dese de ona İdare-
i Mahsusa; esas kimliğini Samsun’a vardığında bulacaktı; orada kahraman, orada tam bir Bandırma olacaktı.

Bir yol hikayesidir Bandırma; içinde çok sayıda öykü barındıran. Bir yol hikayesidir; güvertesinde kurtuluş mücadelesinin kahramanları olan; hüznünün mağrur, gözyaşının özgür olduğu. Dünyanın en büyük liderine yol arkadaşlığı yapmıştı Bandırma, o kimliğini bulmuş; vardıkları Samsun işte
o an gerçek bir Samsun olmuştu.

Esarete karşı dik duruştu İstanbul’da kazanlarına atılan her bir kürek kömür, boğazda demirlemiş hali bileklerine vurulmuş zincir gibiydi Bandırma’nın. Yük değil bu kez umut taşıyordu Anadolu’ya.

Bandırma dünyanın kaderini değiştirecek lideri taşıdı güvertesinde, kaptan köşkünde. Yükü ağırdı; kolay değildi binlerce fikrin, binlerce eşsiz kurtuluş planının kafasında türlü türlü olasılıklarını hesap eden dünya liderine yarenlik etmek. Koşulları çetin günlerin, dalgalarını yara yara aşmış ve onunla yeniden
doğmuş, onunla Bandırma olmuştu.

Belki yosun kokusu deniz suyunun tuzuyla demlenmeyecek ve belki eskisi gibi düşman topçuları ile hırçın dalgalar olmayacak ancak şimdi Bandırma olmak çok daha zor diye düşünüyorum. O zaman taşıyabileceği bir tane Mustafa Kemal vardı; ulusun kaderini değiştirip yeni bir çağa cesaretiyle inancıyla imza atabilecek bir tane Mustafa Kemal. Şimdi binlercesi hazırda bekliyor gözleri çakmak çakmak. Her
biri birbirinden Mustafa Kemal olan bunca genci ileriye, daha ileriye taşımak ve onlara yol, ışık olmak hiçte kolay değil ancak kolay olan o eşsiz kahramanın arşı aşan fikirlerini, ideallerini anlamak ve her yeni gün yeni bir Mustafa Kemal olarak yine yeniden doğmak. 18.05.2021 hidirdastan@mynet.com

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Tatili fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurduTatili fırsat bilenler Bakırköy Sahili'ni doldurdu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Bandırma

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.