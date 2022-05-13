Hıdır Daştan yazdı: Eğer son mümkünse, yeni bir başlangıç da mümkündür

Görü-yorum

Mali Müşavir Hıdır Daştan

Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. 2019 seçimlerinden bir süre önce kurucularından birisi olduğum gruptan ayrıldım ve o gün bu gündür tam bağımsız bir meslektaş olarak mesleğe gerçekten gönül vermiş meslektaşlarımla “Güçlü ve üreten iktidar için önce güçlü muhalefet” sloganı ile muhalefeti birleştirici çalışmalar içine girip mesleğe ve meslektaşa katkılar sunmaya çalıştım. Bu süreçte siz değerli dostlarımın bilgilerine bilgi katmak için gerek bilgilendirme mesajlarıyla ve gerekse yazmış olduğum mesleki makaleler ile destek olmaya gayret ettim, sorularınıza her daim yanıt vermeye çalıştım. Katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana.

Öncelikle çeşitli nedenlerle bir araya gelme becerisi gösteremeyen, yeterince çalışıp üretmeyen bölüne bölüne sayısı 14 15’e varan parçalı ve dağınık muhalefet grubunu ve bu dağınıklığın da katkısıyla beklenen talepleri karşılayamayan yeterince proje üretemeyen oda iktidarını protesto ediyorum.

Dağınık muhalefetin çok seslilikten ziyada durumu her geçen gün kötüye giden meslektaşın sesini soluğunu kesip ciddi bir de kargaşa yarattığını gördüğüm için 2019’dan bu yana hiçbir grup ile birlikte yol yürümediğimi net bir dille ifade edeyim. Ayrıca “meslektaş seçimlere ilgi göstermiyor” savını çürütmek ve o ilgi göstermediği söylenen meslektaşlarımın desteğiyle, onların sesi olmak için Bağımsız Delege Adayı olmaya karar verdim. Hedefim seçimlere ilgi göstermiyor denen meslektaşa, vereceği bir tepki oyuyla en azından bir sonraki döneme damgasını vurabileceğini ve aslında seçimin öznesinin onlarca grup değil kendileri olduğunu göstermektir.

Bu seçimde meslektaş sandığa gelecek ve hiçbir gruba oy vermeyerek koltuk hesabı yapan grup enflasyonuna dur diyecek ve meslektaşın haklarını koruyan ve saygın bir meslek için “etkin muhalefet-güçlü iktidar” mesajını verecektir. Sonuçlar iyi okunup analiz edilebilirse aslında seçmen özellikle bu sene nitelik olarak değil sayıca artan gruplara son uyarısını yapacak vereceği oyların dağılımıyla. Beklenti sonraki dönemin asgari müştereklerde bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği ve güçlü muhalefet durumudur.

Gerek 15 Mayıs ve seçimlerin ertesi günü olan 16 Mayıs çok önemli tarihlerdir. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun ertesi gün, bu meslekten geçimini sağlayıp çoluğunu çocuğunu okutmuş, yarınlarını bu meslek sayesinde dizayn etmiş her meslektaşın görevi ve hatta borcudur mesleği yarınlara daha saygın, daha etkin ve daha değerli hale getirmek. Böyle bir refleks gelişecek diye düşünüyorum Pazar günü ve hepimiz biliyoruz ki “Eğer son mümkünse, yeni bir başlangıç da mümkündür.”

Bu koşullarda hem muhtemelen seçimi yeniden kazanacak olan oda yönetimini ve hem de oda tarihinde görülmemiş kadar parçalı halde seçime giren muhalefeti sert bir şekilde uyarma ihtiyacı, meslektaş için bu seçimin en hatırda kalır bir son olacak ve bu son da yeni bir başlangıç olacaktır.



