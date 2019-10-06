Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

HIDIR DAŞTAN-



Siyasetçi için esas olan; sosyal, siyasal, ekonomik koşulları iyi analiz edip, varsa eksikleri ve zamanın akışına uygun eylemleri doğru stratejiler ile uygulamak ve halkı ve ülkeyi dünya sahnesinin baş aktörleri haline getirmektir. Güçlü olmanın, ayakta kalmanın, insani koşullarda yaşamın, sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyin yükseltilmesi ülkenin geleceğinin belirleyicisi olmakla beraber seçmen gözünde durum önceliği bu değil ne yazık ki.

Bugün Türkiye’de seçim yapılan her alanda durum böyle; yerel seçim, genel seçim, odalar, borsalar ve hatta muhtarlık seçimlerinde bile… Devlet adabı ile yetişmiş ve “politikacı” kelimesinin kirine pasına bulaşmamış kendi geleceğini değil, ülkenin ya da yönetimine aday olduğu kurumun geleceğini düşünen liderlerin kıymet-i harbîyesi yok ne yazık ki. Politikacı, günümüzde sadece kelime olarak değil her anlamda yitirmiştir itibarını. Maddi manevi sömürdüğü, yoksullaştırdığı, samimiyetini kullandığı, ekonomik ve sosyal olarak hayatın, zamanın, gerisinde bıraktığı seçmenin dünyası gibi küçülmüş, bitip tükenmiştir politikacı. Milletvekillerinin maaş ve sosyal hakları dudak uçuklatır seviyede, aynı şekilde oda başkan ve yöneticilerinin almış olduğu “huzur haklarının” gelirleri azalmış ve krizin pençesinde ayakta durmaya çalışan meslektaşı “huzursuz” ettiği çok açıktır. Bir önceki seçimde yapılan taahhütler, verilen vaatler ve muhalif seçmene söylenen ağır sözler asla unutulmadı. 12-13 Ekim’de yapılacak Türmob seçimlerinde delege bu konulara dikkat çekecek ve oyunu öyle kullanacaktır.