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Hıdırellez ateşi Anadolu’da yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Hıdırellez şenlikleri, Anadolu Üniversitesi Rektör Prof.

Hıdırellez ateşi Anadolu’da yandı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Hıdırellez şenlikleri, Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın, Hıdırellez ateşini yakmasıyla birlikte coşkuyla kutlandı. Şenliklere; Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Selim Başar ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı’nın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.
"Hıdırellez’in tüm insanlığa mutluluk getirmesini diliyoruz"
Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Hıdırellez’e ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“Hıdırellez, Türk Dünyası için önemli bir gün. Bu yıl Ramazan’a da denk gelmesi sebebiyle özel bir nitelik taşıdı. Bizler de bu vesileyle iftardan sonra hem öğrencilerimizle hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme imkânı bulduk. Hıdırellez’in yalnızca Türk toplumuna değil, bütün insanlığa mutluluk getirmesini diliyoruz. Katılımcılara ve etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”
"Hıdırellez, birlik ve beraberlik içerisinde huzur ortamı demek"
Türk geleneklerinde, Hıdırellez kutlamalarının yer aldığına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Hıdırellez, birlik ve beraberlik içerisinde huzur ortamı demek. Hıdırellez’in ayrıca ateşten atlamak, dilek tutmak gibi kendine göre birtakım ritüelleri bulunuyor. Bu ritüeller aynı zamanda kültürümüzün bir parçası olarak da karşımıza çıkıyor. Bugün bizler de hep birlikte kültürümüzü yaşattığımız bir gece geçiyoruz” dedi.
"Her günümüzün Hıdırellez günü gibi olması dileğiyle"
Rektör Yardımcısı Günsoy ise görüşlerini şu şekilde aktardı:
“Bugün hem Ramazan’ın hem de Hıdırellez’in ilk günü. Bu nedenle de Eğitim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Hıdırellez şenliklerine Üniversitemiz yönetimi olarak hep birlikte katıldık. Bu mutlu günde hem öğrencilerimizle hem de personelimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her günümüzün Hıdırellez günü gibi olmasını diliyorum.”
"Hıdırellez’in Türk Dünyasına huzur ve bereket getirmesini diliyorum"
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ise, “Bu yıl Ramazan’a denk gelen Hıdırellez’i; yönetim kadromuz, akademisyen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte coşku ile kutladık. Hıdırellez’in hem Türk Dünyasına hem de bütün insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
"Hıdırellez’in Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Hıdırellez’in tüm Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ise yeşilliği, bolluğu ve sağlığı karşıladığımız böyle bir gecede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Öğrencileri ve personeli bir araya getiren Hıdırellez kutlamaları, gece boyu renkli görüntülere sahne oldu.

Hıdırellez ateşi Anadolu’da yandı

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