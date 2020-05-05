Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Hıdırellez duası nasıl yapılır?

Hıdırellez Balkanlardan Anadolu’ya uzanan geleneksel kutlamalardan biridir. Son yıllarda Hıdırellez şenlikleri oldukça coşkulu geçse de bu yıl koronavirüs nedeniyle geçmişteki kada olmayacaktır. Yine de imkanı olanlar bu akşam bir gül ağacı bulup dilek tutacak ve dua edecek. Peki Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur ve Hıdırellez duası nasıl yapılır?

HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır.

5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına para ve dilenen şeyin çizildiği kağıtlar tutturulur. Asılan paralar, cüzdanlar ya da diğer dilekler. 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.

Dileklerinizi bağlarken bereket duasını okumanız gerekir. Hıdırellez bereket duası ise şu şekildedir:

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas

HIDIRELLEZ DUASI

Hıdırellez duasının 40 defa okunması gerekir. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü ise 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. Ardından içinizden geldiği gibi Allah’a dua eder, Allah’a olan dileklerinizi iletir ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz. Hıdırellez duası şu şekildedir;