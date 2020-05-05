Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Hıdırellez duası nasıl yapılır?

Hıdırellez Balkanlardan Anadolu’ya uzanan geleneksel kutlamalardan biridir. Son yıllarda Hıdırellez şenlikleri oldukça coşkulu geçse de bu yıl koronavirüs nedeniyle geçmişteki kada olmayacaktır. Yine de imkanı olanlar bu akşam bir gül ağacı bulup dilek tutacak ve dua edecek. Peki Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur ve Hıdırellez duası nasıl yapılır?
Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır.
5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına para ve dilenen şeyin çizildiği kağıtlar tutturulur. Asılan paralar, cüzdanlar ya da diğer dilekler. 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.
Dileklerinizi bağlarken bereket duasını okumanız gerekir. Hıdırellez bereket duası ise şu şekildedir:
Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas
Hıdırellez duasının 40 defa okunması gerekir. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü ise 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. Ardından içinizden geldiği gibi Allah’a dua eder, Allah’a olan dileklerinizi iletir ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz. Hıdırellez duası şu şekildedir;
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammedin Resullullah yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.
Resimli ve güzel Hıdırellez mesajları: Baharı Hıdırellez mesajları ile paylaşın!
Türkiye dahil pek çok kültürde kutlanan Hıdırellez zamanı geldi. Bu akşam dilekler tutulacak ve dostlar, yakınlar, akrabalar ile Hıdırellez mesajları paylaşılacak. Bu yıl koronavirüs nedeniyle Hıdırellez şenlikleri eskisi gibi olamayacak. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ki bu yüzden sizin için Hıdırellez mesajları derledik.
Hıdırellez şenlikleri her sene büyük coşkuyla kutlanır. Dilekler tutulur, yakınlar, sevilenler için dualar edilir. Ancak 2020 Hıdırellez koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllar kadar coşkulu ve “kalabalık” kutlamalara sahne olmayacak. Sosyal mesafenin korunması gerektiği için bu sene Hıdırellez mesajları daha da anlamlı. Bu yüzden sizler için resimli, kısa, uzun ve orijinal Hıdırellez mesajları hazırlayıp derledik...