Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Hıdırellez Dilek Turu'na katılan vatandaşlar, kabul olmasını ümit ettikleri dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Dileklerin ortak noktası ise sağlık, para ve mutluluk oldu.

Her yıl 6 Mayıs'ta 'Baharın habercisi' kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Dilek Turu'na katıldı. Belediye tarafından kiralanan gezi tekneleriyle tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan sabahın erken saatlerinde denize açılan vatandaşlar, dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları ve gül dallarını denize bıraktı. Vatandaşlara Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da eşlik etti. 5 tekneyle denize açılan yaklaşık 300 kişiye çay ve simit ikram edildi. Bazıları kahvaltı yaparken bazıları çalan müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Dileklerini küçük kağıtlara yazanlar kadar büyük sayfalara yazıp Akdeniz'in mavi sularına bırakanlar da oldu.

BAŞKAN UYSAL'IN DİLEĞİ

Başkan Ümit Uysal, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra teknenin uç kısmına gelerek dileğinin yazılı olduğu küçük kağıt parçasını eşi Ümran Uysal ile denize bıraktı. Dileklerin genelde standart olduğunu ve tüm insanlık için güzel şeyler dilediklerini belirten Başkan Uysal, “Bu yıl da aynısını diledik. 2019 yılı ve daha sonrası yakındığımız şeylerin yaşanmadığı, daha mutlu bir Türkiye ve dünyaya sahne olur. Hıdırellez'in bu yıl Ramazan ayının ilk gününe gelmesi ayrı bir güzellik kattı. Saklamaya gerek yok; sevgi, barış ve hoşgörü diliyorum. Bir miktar kabul oluyordur muhakkak" dedi.