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Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

KONYAALTI SAHİLİ BU KEZ HIDIRELLEZ İÇİN DOLDU TAŞTI Antalya'da Hıdırellez coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşların diğer bir adresi ise Konyaaltı Sahili oldu.

Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)

KONYAALTI SAHİLİ BU KEZ HIDIRELLEZ İÇİN DOLDU TAŞTI
Antalya'da Hıdırellez coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşların diğer bir adresi ise Konyaaltı Sahili oldu. Antalyalılar kadar turistler de kutlamalara ilgi gösterdi. Güneş doğmadan sahile gelenler yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakarak dua etti. Vatandaşlar, sağlık, iş, para ve aşk diledi. Sahilde oturan bazı vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim okuyarak güneşin doğmasını bekledi.
Vatandaşlar ve az turistler güneş doğuncaya kadar kağıtlara yazdıkları dileklerini, topladıkları çakıl taşlarını, zeytin dallarını denize attı.
4 çocuk annesi Perihan Altun, 13 yıldır Hıdırellez gününde dilek dilediğini söyledi. Altun, "Evimde nüfus fazla olunca dilekler de fazla oluyor. Şu ana kadar dileklerim gerçekleşti. Genelde sağlık diliyorum. Yanında da çocuklarım ve evimle ilgili dilekler oluyor. Dilek dilerken huzur buluyorum. Aslında Hıdırellez dilek dilemekten ziyade duanın tamamen hissedilmesi durumu. Galiba Allah, Hıdırellez vasıtasıyla dileklerimizi kabul ediyor" dedi.
Anne, baba ve ağabeyiyle sahile gelen Meyra Hız (11) da ailesi ve kendisi için sağlık, mutluluk ve huzur dilediğini söyledi. Meyra Hız daha sonra babasıyla dileklerini yazdığı kağıdı denize attı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

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Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)

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