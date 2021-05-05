Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez ne zaman? İşte Hıdırellez ritüelleri

Hıdırellez; Orta Aysa, Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar’da kutlanan “mevsimlik” bir bayramdır. Baharın gelişini müjdeleyen bu bayram zamanı kişiler, ateş yakarak veya dilekler dileyerek bu günü kutlarlar. Hıdırellez günü, darda kalanların ve yardıma ihtiyacı olanların yardımına gelen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın kavuşmasını anlatır. Hıdırellez zamanı, dileklerin gerçekleşmesi için dualar edilir. Peki Hıdırellez duası nasıl yapılır?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülerek çeşitli ritüellerle kutlanır.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim,

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.