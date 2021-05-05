Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez ne zaman? İşte Hıdırellez ritüelleri

Hıdırellez; Orta Aysa, Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar’da kutlanan “mevsimlik” bir bayramdır. Baharın gelişini müjdeleyen bu bayram zamanı kişiler, ateş yakarak veya dilekler dileyerek bu günü kutlarlar. Hıdırellez günü, darda kalanların ve yardıma ihtiyacı olanların yardımına gelen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın kavuşmasını anlatır. Hıdırellez zamanı, dileklerin gerçekleşmesi için dualar edilir. Peki Hıdırellez duası nasıl yapılır?
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülerek çeşitli ritüellerle kutlanır.
Bismillahirahmanirahim,
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.
Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunulacağına inanılmasıdır. Hıdırellezin en yaygın ritüeli budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.
Hızır aleyhisselam ile İlyas Peygamber, hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber diğer askerlerden ayrılırlar. Bir su başında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir. Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber’in kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır aleyhisselamın karada, İlyas Peygamber’in denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir. Hıdrellez günü yani 6 Mayıs’ta Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber’in buluştuklarına, onların buluşmalarıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Halk inanışına göre 6 Mayıs’ın yağmurlu geçmesi, Hızır aleyhisselam ile İlyas Peygamber’in buluştuklarında sevinçlerinden ağlamalarının ve bulutların da onlara katılmalarının bir ispatıdır.