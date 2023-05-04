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HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ: Hıdırellez dileği nasıl yapılır, 5 Mayıs nasıl dilek dilenir?

04.05.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez gül ağacı ritüeli ile ilgili sorgulamalar Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da kutlanan bu mevsimlik bayramın yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Kağıda yazılıp dilek asma ya da ağacın altına gömerek yapıl bu ritüele ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Hıdırellez dileği nasıl yapılır, 5 Mayıs nasıl dilek dilenir? İşte, Hıdırellez gül ağacı ritüeli ile ilgili merak edilenler...

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ: Hıdırellez dileği nasıl yapılır, 5 Mayıs nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez gül ağacı ritüeli internette araştırılıyor. Bu gün, dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. Hıdırellez dileği gül ağacına asılabileceği gibi toprağa da gömülebilir. İşte, Hıdırellez gül ağacı ritüeline dair detaylar...

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HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez dileği gül ağacına dilek asma veya gül ağacı dibine gömerek yapılır. Bilindiği üzere 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Dilekler bir kağıda yazıldıktan ya da resim olarak çizildikten sonra ağaca asılır ya da toprağa gömülür.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hıdırellez dileği isteğe göre gül ağacının altına da çizilebilmektedir. Hıdırellez asılan dileklerinin 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanmaktadır. Dilek tutarken dua da okunabilmektedir.

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Hıdırellez duasına "Bismillahirahmanirahim" diyerek başlanır.

İşte hıdırellez duası:

"Bin bir adım bir adım

Allah bir adım adım

Kerim kerem Allah

Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah

La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada.

Amin."

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HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

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HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.


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