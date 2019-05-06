Hıdırellez mesajları ve manileri 2019! Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın yeryüzünde buluştukları gündür Hıdırellez. Bugün Balkanlardan, Anadolu'ya uzanan geleneksel olarak gül ağacına dilek bağlanarak kutlanan Hıdırellez bereketin habercisidir. Bu gecede insanlar sadece dilek bir araya gelerek etkinlik müzikler, oyun havaları eşliğinde eğlenirler de.. Ayrıca Hıdırellez'de ateş yakılıp üstünden atlanır ve bu sırada da dilek tutulur. Peki Hıdırllez'de nasıl dilek dilenmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte Hıdırellez dilek geleneği ve duası ile ilgili detaylar ve bugün yakınlarınızla SMS, Whatsapp, Facebook ya da Twitter yoluyla paylaşabileceğiniz, iyi dileklerinzi iletebileceğiniz Hıdırellez mesajları, sözleri ve manileri... HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK TUTULUR? Hıdırellez zamanı dilek dilemek için çeşitli şeyler yapılır. Dileğinizi bir kağıda yazıp çizebilir ve gül ağacına kırmızı bir kurdele ile bağlayabilir veya dibine bırakılabilir. Dilek dilenirken de dilek duası edilir. Ertesi sabah da dileklerin bırakıldığı gül ağacına gidilip dilek notu alınır ve suya konur. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? İlk sahuru konteynerde yaptılar Simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi

DİLEK DUASI Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin. Hıdırellez ya da Hızır günü özellikle Türk dünyasında Hızır (as) ile İlyas'ın (as) yeryüzünde buluştukları gün olarak kutlanmaktadır. Bu günde başta dilek tutmak olmak üzere geleneksel olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. Peki Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya topraklarında görülen Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez akşamı neler yapılabilir? İşte Hıdırellez veya Hızır günü ile ilgili merak ettikleriniz ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz Hıdırellez masajları... HIDIRELLEZ MESAJLARI Pek çok geleneksel günümüzde olduğu gibi Hıdırellez de teknoloji tanışmıştır. Son yıllarda artık Hıdırellez zamanı insanlar birbirlerine cep telefonlarından Hıdırellez mesajları gönderiyor; Facebook, Twitter, Whatsapp gibi iletişim araçlarından Hıdırellez mesajları ve sözleri paylaşıyorlar. Siz de yarın Hıdırllez zamanı aşağıdaki mesajlardan istediklerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

- Bu akşam Hıdırllez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun. - Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun. - Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun. - Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun. - Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun. - Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin. - Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin. - Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun. - Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun. - Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun. - Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim. - Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin. HIDIRELLEZ SÖZLERİ - Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur. - Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. - Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim. - Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın (as) uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır. Anadolu'da gül ağacının dibine 7 fasulye ya da nohut ekme geleneği de vardı. Gömen kişi kötülüklerin yakınlarına, sevdiklerine değil bu fasulye veya nohutlara gelmesini diler. İnsanlar Hıdırellez gecesi dileklerini bir kağıda yazıp kırmızı bir kurdele ile bir gül ağacına bağlarlar. Bunun yanından ateş yakıp üstünden atlamak suretiyle de dilek tutulmaktadır. Dilek dileme dışında o gece baht açma törenleri de düzenlenir. Bunlara İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir. Anadolu'nun farklı köşelerinde Hıdırellez'e özgü farklı adetler mevcuttur. Kimi yörelerde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır'a (as) rastlamak amacına yöneliktir.