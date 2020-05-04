Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Koronavirüs salgını pek çok geleneğin uygulanmasına, pek çok organizasyonun yapılmasına engel oluşturuyor. 2020’de Hıdırellez şenlikleri de koronavirüs kısıtlamalarından etkilenecek. Peki Hıdırellez ne zaman, Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Yani yarın 5 Mayıs Salı gecesi dilek tutulacak, kısıtlamalar nedeniyle ancak yapılabildiği kadar Hıdırellez kutlamaları yapılacak.

HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır.

İnsanlar Hıdırellez gecesi dileklerini bir kağıda yazıp kırmızı bir kurdele ile bir gül ağacına bağlarlar. Bunun yanından ateş yakıp üstünden atlamak suretiyle de dilek tutulmaktadır.

Dilek dileme dışında o gece baht açma törenleri de düzenlenir. Bunlara İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir.