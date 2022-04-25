HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez ne demek? İşte anlamı...

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez ne demek? İşte anlamı...

25.04.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez, her sene olduğu gibi bu yılda ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir coşkuyla kutlanacak olan ve eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan Hıdırellez'in Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor. Peki Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez Bayramı tarihi...

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez ne demek? İşte anlamı...

Bahar aylarının habercisi olarak her sene kutlanan Hıdırellez'in tarihi merak ediliyor. Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez tarihi, Nisan ayının sona yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Peki Hıdırellez ne zaman kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen isim olarak tarif edilmekte.

Söz konusu bayram her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanmaktadır. Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştır. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına dek süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirmektedirler.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez veya diğer ismiyle Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak tarif edilen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülmekte ve kutlanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram tatili kaç gün olacak?Bayram tatili kaç gün olacak?
Fransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan MacronFransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan Macron
Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artışTuristler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

En Çok Okunan Haberler

Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Marketin güvenlik kamerasında ortaya çıkan tacizde yeni gelişme!

Marketin güvenlik kamerasında ortaya çıkan tacizde yeni gelişme!

Fransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan Macron

Fransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan Macron

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.