Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez ne demek? İşte anlamı...

Bahar aylarının habercisi olarak her sene kutlanan Hıdırellez'in tarihi merak ediliyor. Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez tarihi, Nisan ayının sona yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Peki Hıdırellez ne zaman kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen isim olarak tarif edilmekte.

Söz konusu bayram her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanmaktadır. Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştır. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına dek süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirmektedirler.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez veya diğer ismiyle Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak tarif edilen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülmekte ve kutlanmaktadır.

