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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte yapılması gereken ritüeller...

04.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez ritüelleri Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da kutlanan bu mevsimlik bayramın yaklaşması ile birlikte merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu gün, Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Peki, Hıdırellez ritüelleri nelerdir? Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte yapılması gereken ritüeller...

Hıdırellez ritüelleri ile ilgili araştırmalar hız kazanı. Bu gün, dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. Birçok kişi "Hıdırellez ritüelleri nelerdir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Hıdırellez ritüelleri...

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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir.

Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri:

5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir.

Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur.

Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

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HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

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HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

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