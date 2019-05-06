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Hıdırellez sahurunda niyet edildi, dilekler yazıldı nehre bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 04:23 | Son Güncelleme

Hıdırellez sahurunda niyet edildi, dilekler yazıldı nehre bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hıdırellez sahurunda niyet edildi, kağıtlara yazılan dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.

Hıdırellezin ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Tarihi Sarayiçi'nde Edirne Belediyesi tarafından "sahur sofrası" kuruldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı tribünlerinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve vatandaşlar sahur yaptı.

Edirne Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan'ın duasıyla eller semaya açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdrellez ve Kakava'nın Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru, orucun da dini bir gereklilik olduğunu belirterek, bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliği birleştirmenin mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Daha sonra Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan, Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne "Barış, sağlık, bereket, kardeşlik" yazılı çelenk bıraktı. Vatandaşlar da köprüden dileklerinin yazılı olduğu kağıtları nehir suyuna attı.

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Edirne Niyet sahur

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