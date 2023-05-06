HIDIRELLEZDE GÜL AĞACI GELENEĞİ: Hıdırellezde gül ağacı yoksa ne yapılır, dilek nereye gömülür? Gelenek ve ritüeller

Hıdırellez, hem yazın habercisi olan hem de Hızır ile İlyas'ın buluştukları gün kabul edilir. Gül ağacı da hıdırellez gününde özel bir ritüel olarak kullanılır. Hıdırellez akşamında dilekler kağıtlara yazılır ve gül ağacının altına gömülür. Ertesi sabah erkenden kalkılır ve hıdırellezde gül ağacının altına gömülen bu kağıtlar suya bırakılır. İşte hıdırellezde gül ağacı ile ilgili önemli deyatlar...

HIDIRELLEZDE GÜL AĞACI YOKSA NE YAPILIR?

Hıdırellez’de dilek ritüeli için mutlaka bir gül ağacı bulunmalıdır. Hızır ve İlyas gül ağacı altında buluştukları için başka ağaç ile dilenen dileklerin kabul edilmediğine inanılır. Hıdırellez dileklerinizin gerçekleşebilmesi için dibinde rahatça dilek dileyebileceğiniz ve sabah tekrar ziyaret edip bıraktığınız dilek kâğıdını alabileceğiniz bir gül bulmanız gerekiyor.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez'de gül ağacına dilek asma ve ya altına gömme ritüelü bulunuyor. 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. Dilekler bir kağıda yazılıp ve resim edildikten sonra asılabileceği gibi gül ağacının altına çizilebilir. Hıdırellez asılan dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor. O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor. Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor..

