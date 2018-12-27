Hıdırlık Tabyası, Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Hıdırlık Tabyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak. Balkan Savaşların'da Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, mesire alanları, animasyon odaları, maketler, balmumu heykelleri, yaşam alanları ile tarihe ışık tutacak. Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabyanın Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanıldığını söyledi. Hıdırlık Tabya'nın Edirne'deki 26 tabya içerisindeki en büyük ve Şükrüpaşa'nın Edirne'yi 155 gün savunduğu tabya olduğunu belirten Hacıoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Edirne'deki tabyalar 1829 yılında yapılmaya başlanıldı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerindendir. I. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı. Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avludan oluşan tabya Edirne'deki en büyük tabyadır."

Tabyaların yıllar içerisinde harap duruma düştüğünü aktaran Hacıoğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyaların tekrar ayağa kaldırıldığını aktardı. - "1. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Şükrü Paşa" Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilen tabyada çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Hacıoğlu, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında tabyalarımızın, 1912-1913 Balkan Savaşları'nın Edirne savunmasının simge mekanı ve Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına restorasyonu tamamlandı. Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak müzede, Edirne tarihinde derin izleri olan kahramanlar önemli yere sahip olacak." diye konuştu. Müzenin 60 dönümlük tabya alanında kurulduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti: "Tabyaların restorasyon çalışması bitti, şu anda teşhir ve tanzim çalışması yapılıyor. Burası Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak. Hıdırlık Tabyası'ndaki müzede, 1361'den yani Edirne'nin fethiyle başlayarak, bugüne kadar geçen tarihi süreç yansıtılacak. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için bütün özellikler düşünüldü ve teknik özellikler düşünüldü. Hatta çocuğunu emzirecek bir anne için bile ayrnıtılar düşünüldü. Dinlenme yerleri, kafeleri, otoparkları olmak üzere.