HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hıdiv Kasrı Kültür Bakanlığı ve İBB'yi karşı karşıya getirdi! Suç duyurusunda bulunuldu

Hıdiv Kasrı Kültür Bakanlığı ve İBB'yi karşı karşıya getirdi! Suç duyurusunda bulunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:29 | Son Güncelleme

İstanbul'un birinci grup tescilli yapılarından Hıdiv Kasrı'ndaki tünel kazısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB'den Koruma Kurulu kararına uyarak tarihi binanın orijinal haline getirilmesini talep etti.

Hıdiv Kasrı Kültür Bakanlığı ve İBB'yi karşı karşıya getirdi! Suç duyurusunda bulunuldu

Edinilen bilgiye göre, birinci grup tescilli yapılarda tüm uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı restorasyon projesine göre gerçekleştirileceği hükmü çerçevesinde Bakanlık, Hıdiv Kasrı için hazırlanan restorasyon projesini 2018'de onayladı.

İBB'nin tarihi Hıdiv Kasrı'nda izinsiz kazı yaptığı yönünde Bakanlığa ihbarda bulunulması üzerine İstanbul 6. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılan uygulamaları inceledi.

İncelemelerde İBB'nin Hıdiv Kasrı'nın bodrum katında izinsiz inşaat faaliyetlerini yürüttüğü, kazılan tünelin Bakanlığın 2018'de onayladığı restorasyon projesinde yer almadığı, Koruma Kurulu uzmanlarınca belirlendi. İncelemeler sonucunda, inşaat faaliyetinde kasrın altından toprak çıkarıldığı, tünel kazıldığı ve anıtsal eser olan bir yapının beden duvarının kapı boyu kadar kesildiği tespit edildi.

Koruma Bölge Kurulu, 3 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bir yazı gönderdi ve Hıdiv Kasrı'ndaki çalışmaların bir an önce durdurulmasını, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine ulaştırılmasını talep etti. Kurul kararında, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birinci grup tescilli ve korunması gerekli kültür varlığı olan Hıdiv Kasrı'ndaki izinsiz çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği belirtildi.

Ancak uyarılara rağmen 8 Eylül'de çalışmaların sürdüğü tespit edildi. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Eylül'de, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesini talep etti.

2863 sayılı Kanun kapsamında onaylı projede yer almadığı ve Koruma Kurulundan izin alınmadan yapıldığı, durdurma kararına rağmen çalışmaların devam ettiği gerekçesiyle Kurul, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili dün suç duyurusunda bulundu.

HIDİV KASRI YARGI SÜRECİNİ BEKLİYOR

Koruma Kurulunca hazırlanan raporda, bu kazı ile birlikte Hıdiv Kulesi'ndeki tamirat ve bahçedeki personel yemekhanesinin büyütülme işleminin de durdurulması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, İBB'den Hıdiv Kasrı'nda devam eden kazının yargıya taşınması sonrasında, tarihi binanın orijinal haline getirilmesini talep etti. İzinsiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan zararın mümkün olduğunca giderilmesi ve binanın orijinal haline getirilmesi de istendi.

1907 YILINDA YAPILAN ESERİ BELTUR İŞLETİYOR

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Çubuklu sırtlarında bir yapı olan Hıdiv Kasrı, 1907 yılında Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırıldı.

Dönemin mimari modasına uygun olarak art nouveau tarzında olan ve uzun süre bakımsız kalan yapı, 1984'te Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore ettirildi ve bir süre otel olarak hizmet verdi.

1994-1996 yılları arasında yeniden restore edilen Hıdiv Kasrı'nın işletmeciliği, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Beltur'a geçti.

Şu anda lokanta ve sosyal tesis olarak kullanılan kasrın bir yüzündeki İstanbul'un en büyük gül bahçelerinden olan dış mekanı ve tarihi iç mekanında ayrıca düğün gibi organizasyonlar da düzenleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Abdullah Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildiAbdullah Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildi
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu! Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Otobüsler tek tek durduruluyor
Otobüsler tek tek durduruluyor
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Diğer Haberler
Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı
Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı
Şanlıurfa’da cami avlusunda şoke eden görüntü!
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Güvenlik Uzmanı Ağar: PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
Abdullah Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildi
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için...
Muş'ta deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.