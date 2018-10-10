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Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

BOLU'nun Seben ilçesinde, hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik, AFAD ve UMKE ekiplerince vinçle kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Seben ilçesinde, hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik, AFAD ve UMKE ekiplerince vinçle kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
İlçeye bağlı Çeltikderesi köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinde çalışanlar, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelerken, yükleme havuzunda geyik olduğunu fark etti. Santral görevlileri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, içinde su bulunmayan 7 metre derinliğindeki yükleme havuzundan 350 kilogram ağırlığında olan geyiği kurtarmak için çalışma yaptı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda hayvan, korkmaması için uyuşturucu iğneyle uyutuldu. Daha sonra yükleme havuzuna inen ekipler, halatların bağlandığı geyiği vinçle yukarı çekti.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kızıl geyik, tedavisi yapıldıktan sonra uyuşturucu iğnenin etkisinin de geçmesiyle ormanlığa bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldıHidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldıHidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldıHidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldı

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