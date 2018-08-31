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“Hidrofilik implantla iyileşme süresi 6 haftaya iniyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

DİŞ tedavilerinde implant uygulaması giderek yaygınlaşırken bu alanda kullanıma giren “suyu seven” hidrofilik yüzeyli implantlar tedavisi de başarı grafiğini artırıyor.

“Hidrofilik implantla iyileşme süresi 6 haftaya iniyor”

İSTANBUL, (DHA)- DİŞ tedavilerinde implant uygulaması giderek yaygınlaşırken bu alanda kullanıma giren “suyu seven” hidrofilik yüzeyli implantlar tedavisi de başarı grafiğini artırıyor.

Hidrofilik implant uygulaması ile gerçekleştirilen tedavilerdeki başarı oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tosun Tosun, “Hidrofilik İmplant yüzeyinin en büyük yararı implant vücuda yerleştirildiği andan itibaren iyileşmenin başlamasıdır. Hasta, altı haftada kendi dişinden bile daha güçlü ve sağlam dişlere sahip olabiliyor. Hidrofilik yüzeyli olmayan standart titanyum implantlarda implant çeperinde oluşan asidik tabakanın vücut tarafından ortadan kaldırılmasından sonra iyileşme başlıyor. Dolayısıyla standart titanyum implantlarda iyileşme süresi çok daha uzun zaman alıyor” dedi.

BAŞARI ORANI 10 KAT FAZLA

İsviçre menşeli bir firmaya patentli olan ve “suyu seven implant” olarak da bilinen hidrofilik implant teknolojisinde, implantın üretimi sırasında titanyumun havayla hiçbir şekilde temas etmediğini ifade eden Doç. Dr. Tosun, “Araç, implant şeklini alarak sıvı içerisinde ambalajlanıyor. Bu sayede uygulanan implant vücut tarafından kemik içinde her zaman varmış gibi algılanıyor ve hızla iyileşiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar aynı firmanın hidrofilik olmayan implantının başarı oranını yüzde 98 olarak verirken hidrofilik implantta bu oran binde 999 olarak hesaplandı. Bu da 10 kat daha fazla başarı oranı demek” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞME SÜRESİ KISALIYOR

Klasik implant tedavisinde iyileşme ve bekleme süresinin üç ila altı ay arasında değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tosun, “Hidrofilik implantta ise bu süre rutin olarak altı haftaya iniyor. Hasta böylece yeni dişlerine hemen kavuşmuş oluyor. Ayrıca hidrofilik yüzey, kemikteki başlangıç stabilitesi yüksek olan implantlarda hemen aynı seansta üzerine kaplama diş takılarak dişin kullanıma girmesini de sağlıyor. ‘Hemen Yükleme’ uygulaması olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde hasta, tek seansta sağlam, güçlü ve yeni dişleriyle gülümseyebiliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

(FOTOĞRAF)

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