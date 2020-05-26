Hidroksiklorokin: Koronavirüs tedavisiyle ilgili araştırma neden tartışma yarattı?

Sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde koronavirüs kaynaklı Covid-19'un tedavisinde de kullanılıyor.

Ancak, geçen hafta içerisinde bilimsel yayın the Lancet'te yayımlanan bir araştırma, klorokin ve hidroksiklorokinin ilaçlarının faydası ve riskleriyle ilgili yeni bir tartışma yarattı.

Sıtma ilaçları klorokin ve hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisindeki etkilerine dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel çalışma olan araştırmada, tedavisinde bu ilaçların kullanıldığı hastaların kalbinde ritim bozukluğu görülme sıklığının ve ölüm oranının kullanılmayanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında, denek grubu oluşturmadan, altı kıtada 100 bine yakın Covid-19 hastasının hastanedeki tedavi süreçleri ve sağlık raporları incelendi.

Araştırmanın yayımlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, ilaçla ilgili elde edilen bulguların bilim insanları tarafından incelenmesi için koronavirüs tedavisi ile araştırmalardan geçici olarak çıkartma kararı aldığını bildirdi.