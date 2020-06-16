HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hidroksiklorokin: Trump, ABD'de koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak ilaç için '2 hafta kullandım, yan etkisini göemedim' dedi

Hidroksiklorokin: Trump, ABD'de koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak ilaç için '2 hafta kullandım, yan etkisini göemedim' dedi

16.06.2020 01:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), hidroksiklorokin adlı ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılması için verdiği izni geri çekmesini değerlendirdi. Trump daha önce ilacı tavsiye etmekle yanlış birşey yapmadığını söyledi.

Hidroksiklorokin: Trump, ABD'de koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak ilaç için '2 hafta kullandım, yan etkisini göemedim' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), hidroksiklorokin adlı ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılması için verdiği izni geri çekmesini değerlendirdi. Trump daha önce ilacı tavsiye etmekle yanlış birşey yapmadığını söyledi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilacı tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini belirtti.

Trump ayrıca birçok kişinin kendisine ilacın çok sayıda hayat kurtardığını söylediklerini vurguladı.

FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Covid-19 tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıklamıştı.

İlaca verilen onayın geri çekilmesi talebinin Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nden (BARDA) geldiği bildiriliyor.

Hidroksiklorokin

Hidroksiklorokin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde Covid-19 tedavisinde kullanılıyor.

ABD'de FDA'yı eleştiren çevreler ise kurumun siyasi baskılara boyun eğerek Mart ayında ilacın hastanelerde koronavirüs tedavisinde kullanılmasına izin verdiğini savunuyor.

Hidroksiklorokin, sıtmaya karşı kullanılan en eski ve en yaygın ilaçlardan biri olan klorokine çok benziyor.

İltihaplı romatizma ve deri veremi (lupus) gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılan hidroksiklorokin, antiviral özelliğinden dolayı son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Ancak ilacın koronavirüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok ve ilacın kalp sorunlarına neden olabileceği uyarıları yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Trump rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?Trump rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
Trump Almanya'ya rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?

Trump rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?

Düsseldorf-Adana uçağında koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...

Uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...

Kan donduran iddia! "Sigortadan ailesine para kalsın" diye adam tutup kendisini öldürttü

"Sigortadan ailesine para kalsın" diye kendisini öldürttü

ABD Başkanı Trump 'Kullanıyorum' demişti! Hidroksiklorokin için karar verildi

Trump 'Kullanıyorum' demişti! Hidroksiklorokin için karar verildi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.