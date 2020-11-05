Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?

Hidronefrozun tedavisi ve belirtileri kişide seyrettiği bulgulara göre değişiklik gösterir. Hidronefroz bitkisel tedavi hidronefroz belirtilerine göre belirlenir. Öncelik olarak üroloji uzmanına görünmenizde fayda vardır. Erkenden önlemini aldığınızda daha rahat iyileşebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hidronefroz bitkisel tedavi ile şifa bulmanız da mümkün.

Hidronefroz Nedir? (Böbrek Büyümesi)

İdrar yollarındaki sıvı akışının bozulmasıyla böbrekte oluşan sıkışma ve basınç sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Halk arasında Hidronefroz olarak bilinmektedir.

Hidronefroz (Böbrek Büyümesi) Tanısı Nasıl Konulur?

Hidronefroz tanısı, bazı telkinlerin yapılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Ürografi (Damardan kontrast madde böbreklere verilir. İdrar torbası ve idrar yollarının belli aralıklarla filmi çekilir.) tam idrar testi, ultrason, MRI, sistoskopi (idrar kesesinin üretra yoluyla endoskopisidir.) testleri, bilgisayarlı tomogrofi, intravenöz pyelografi olarak sıralanabilir.

Hidronefroz Tedavisi Nasıl İlerlemektedir?

Hidronefrozun tedavisinde, erken teşhis yapılarak idrar yollarındaki tıkanıklıklar giderilir ve kişinin sağlığına kavuşması sağlanır. Tedavisine geç kalındığında böbreklerinizde ciddi hasarlara neden olabilir. Tedaviden sonraki iyileşme süresi zaman alabilir. Kişi, gördüğü tedavi süresince doktoru tarafından cerrahi müdahale işlemi ile karşı karşıya kalabilir. Hidronefroz tedavisinde bitkisel olarak da şifa yollarını deneyebilirsiniz. Kiraz sapı, karahindiba, mısır püskülü, zencefil, at kuyruğu, biberiye, adaçayı gibi bitkiler böbrek büyümesini engelleyebilir.