Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?

Hidronefrozun tedavisi ve belirtileri kişide seyrettiği bulgulara göre değişiklik gösterir. Hidronefroz bitkisel tedavi hidronefroz belirtilerine göre belirlenir. Öncelik olarak üroloji uzmanına görünmenizde fayda vardır. Erkenden önlemini aldığınızda daha rahat iyileşebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hidronefroz bitkisel tedavi ile şifa bulmanız da mümkün.
İdrar yollarındaki sıvı akışının bozulmasıyla böbrekte oluşan sıkışma ve basınç sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Halk arasında Hidronefroz olarak bilinmektedir.
Hidronefroz tanısı, bazı telkinlerin yapılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Ürografi (Damardan kontrast madde böbreklere verilir. İdrar torbası ve idrar yollarının belli aralıklarla filmi çekilir.) tam idrar testi, ultrason, MRI, sistoskopi (idrar kesesinin üretra yoluyla endoskopisidir.) testleri, bilgisayarlı tomogrofi, intravenöz pyelografi olarak sıralanabilir.
Hidronefrozun tedavisinde, erken teşhis yapılarak idrar yollarındaki tıkanıklıklar giderilir ve kişinin sağlığına kavuşması sağlanır. Tedavisine geç kalındığında böbreklerinizde ciddi hasarlara neden olabilir. Tedaviden sonraki iyileşme süresi zaman alabilir. Kişi, gördüğü tedavi süresince doktoru tarafından cerrahi müdahale işlemi ile karşı karşıya kalabilir. Hidronefroz tedavisinde bitkisel olarak da şifa yollarını deneyebilirsiniz. Kiraz sapı, karahindiba, mısır püskülü, zencefil, at kuyruğu, biberiye, adaçayı gibi bitkiler böbrek büyümesini engelleyebilir.
Vücudunuzda hidronefroz belirtileri varsa hastaneye gitmeniz gerekmektedir. İşte bu belirtilerden bazıları;
Grade 1 hidronefroz: Böbreğin hafif genişlemesidir.
Grade 2 hidronefroz: Böbrek ve üreterde genişleme. Orta dereceli olarak nitelendirilir. Yani böbreğinizin normal büyüklüğünden biraz daha büyümüş olduğunu söyleyebiliriz. Böbrekte grade 2 hidronefroz tedavisinde ameliyat önerilmektedir. Doktor, böbrekte oluşan büyümeyi önleyebilmek için cerrahi bir müdahalede bulunmaktadır.
Grade 3-4 hidronefroz: Böbrekte ileri derece genişleme ve dokusunda incelme olmasıdır.
Böbrek büyümesinin oluşumuna göre tedavi sürecinin yolu çizilir. Antibiyotik ilaçlarla veya cerrahi müdahalelerle rahatsızlık tedavi edilmektedir.
Tıkanma: Böbrekler vücut için değerli bir organdır ve vücuttaki su düzenini dengeler. Bakterileri temizleme aşamasında idrar yoluna gönderir. İdrar kesesinde birikim oluşturması sonucu tıkanıklığa neden olur.
Böbrek taşları: İdrar yollarında oluşan tıkanıklık, taş oluşumuna neden olur.
Kanser: Rahim, prostat bezi ve idrar yollarındaki tümörler tıkanıklık oluşturabilir.
Prostat büyümesi: Prostatın aşırı derecede büyümesi tıkanıklık yapabilir.
İdrar yolunun daralması: Doğum, yaralanma, enfeksiyon veya cerrahi müdahale sonucu gerçekleşebilir.
Üreterosel: İdrarın mesane içerisinde balonlaşması tıkanıklığa sebep olabilir.
Vezikoüretral reflü (VUR): İdrar, böbrekten mesaneye doğru bir akış sergiler. İdrarın mesaneden böbreğe kaçması hidronefroza yol açabilir.
Kadınlarda rahim sarkması: Hamile kadınlarda doğumdan sonra gerçekleşen bir durumdur. Böbrek büyümesine neden olmaktadır.
Hidronefroz ameliyatı sonrası dikkat edilmelidir çünkü ciddi bir cerrahi müdahale yapıldığından dolayı kanamalar meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı hastanın bazı fiziksel aktiviteleri yapmasına izin verilmez. Ameliyat sonrası atılan dikişlerin iltihap kapması halinde bölgede şişkinlik olabileceğinden dolayı dikkat edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda doktorunuz enfeksiyon tedavisi uygulamaktadır. Antibiyotik ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde risk azalmaya başlar. Bel ve böbreklerde ağrı olabilir. Bu durumu doktorunuza kesinlikle söylemeniz gerekir. Ameliyat sonrası hasta idrara çıkarken zorlanma yaşayabilir. Ayrıca kısa bir süreliğine cinsel isteksizlik görülebilir, idrar yolları sorununuz düzeldiğinde durum kendiliğinden normale dönecektir. Ameliyat sonrası dönemde dikkat edilecek bir diğer husus da; beslenmenizdir. Dengeli ve sıvı ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.
Bebeklerin böbrek yollarında darlık olmasından ve idrarın böbreklere geri kaçmasından dolayı Hidronefroz görülebilir. Gebeliğin 6.- 10. haftalarında başlar ve 26 -28. haftalarda ultrasonda doktorun kontrolleri yapması sonucunda ortaya çıkar. Kontrol aşaması bittikten sonra idrar yollarında büyüme ve daralmaya rastlandığında doktor tarafından takip sürecine başlanmış olunur.
Bebeklerde görüldüğünde ise; doğumdan sonra hemen ultrason kontrolleri yapılır. Bebek, nefroloji tarafından takip sürecine alınır.
Hidronefroz hastalığını hafif bir şekilde geçiriyorsanız; iyileşmeniz çabuk olacaktır. Eğer ağır şekilde geçiriyorsanız; durumunuza göre açık veya kapalı cerrahi müdahaleler yapılarak tedavi uygulanır. %60 – 99 oranında başarılı düzelmeler gerçekleşir. Bu süreçten sonra yine ultrason ile kontrol altında tutulursunuz. Bunun sebebi; yeniden
darlıkların oluşumunu engellemektir. Böbrek büyümesi çocuklarda görüldüğünde ise; 18 yaşına kadar doktor kontrolünde tedavi edilerek iyileşmeleri sağlanır. Böbrek hasarının ilerlemesi sonucu böbrek yetmezliği riski artabilir. Bundan ötürü çocuğun kontol altında tutularak tedavi görmesi önemlidir.
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