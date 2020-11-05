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Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Hiç beklenmedik bir anda gerçekleşen Hidronefroz hayatınızın gidişatını olumsuz yönde etkileyebilir. Kendinize iyi bakmayı kural haline getirerek sağlığınızdan olmayı engelleyin. Daha bilinçli bir hareket için yazımızı okuyun...

Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?

Hidronefrozun tedavisi ve belirtileri kişide seyrettiği bulgulara göre değişiklik gösterir. Hidronefroz bitkisel tedavi hidronefroz belirtilerine göre belirlenir. Öncelik olarak üroloji uzmanına görünmenizde fayda vardır. Erkenden önlemini aldığınızda daha rahat iyileşebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hidronefroz bitkisel tedavi ile şifa bulmanız da mümkün.

Hidronefroz Nedir? (Böbrek Büyümesi)

İdrar yollarındaki sıvı akışının bozulmasıyla böbrekte oluşan sıkışma ve basınç sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Halk arasında Hidronefroz olarak bilinmektedir.

Hidronefroz (Böbrek Büyümesi) Tanısı Nasıl Konulur?

Hidronefroz tanısı, bazı telkinlerin yapılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Ürografi (Damardan kontrast madde böbreklere verilir. İdrar torbası ve idrar yollarının belli aralıklarla filmi çekilir.) tam idrar testi, ultrason, MRI, sistoskopi (idrar kesesinin üretra yoluyla endoskopisidir.) testleri, bilgisayarlı tomogrofi, intravenöz pyelografi olarak sıralanabilir.

Hidronefroz Tedavisi Nasıl İlerlemektedir?

Hidronefrozun tedavisinde, erken teşhis yapılarak idrar yollarındaki tıkanıklıklar giderilir ve kişinin sağlığına kavuşması sağlanır. Tedavisine geç kalındığında böbreklerinizde ciddi hasarlara neden olabilir. Tedaviden sonraki iyileşme süresi zaman alabilir. Kişi, gördüğü tedavi süresince doktoru tarafından cerrahi müdahale işlemi ile karşı karşıya kalabilir. Hidronefroz tedavisinde bitkisel olarak da şifa yollarını deneyebilirsiniz. Kiraz sapı, karahindiba, mısır püskülü, zencefil, at kuyruğu, biberiye, adaçayı gibi bitkiler böbrek büyümesini engelleyebilir.

Hidronefroz Belirtileri Nelerdir?

Vücudunuzda hidronefroz belirtileri varsa hastaneye gitmeniz gerekmektedir. İşte bu belirtilerden bazıları;

  • Sırtta ve yanlarda keskin ağrı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Sık ve ağrılı idrar yapma
  • İdrarda kanama ve bulanık idrar
  • Halsizlik, yorgunluk
  • İdrar yolu iltihaplarının tekrarlaması ve ateşin olması
  • Kilo kaybı
  • Karında şişlik ve göğüste ağrı
  • Böbreklerde iltihap
  • Titreme
  • İki böbrek etkilenmişse; susama

Hidronefroz Derecelendirmesi Nelerdir?

Grade 1 hidronefroz: Böbreğin hafif genişlemesidir.
Grade 2 hidronefroz: Böbrek ve üreterde genişleme. Orta dereceli olarak nitelendirilir. Yani böbreğinizin normal büyüklüğünden biraz daha büyümüş olduğunu söyleyebiliriz. Böbrekte grade 2 hidronefroz tedavisinde ameliyat önerilmektedir. Doktor, böbrekte oluşan büyümeyi önleyebilmek için cerrahi bir müdahalede bulunmaktadır.
Grade 3-4 hidronefroz: Böbrekte ileri derece genişleme ve dokusunda incelme olmasıdır.

Hidronefroz Nedenleri

Böbrek büyümesinin oluşumuna göre tedavi sürecinin yolu çizilir. Antibiyotik ilaçlarla veya cerrahi müdahalelerle rahatsızlık tedavi edilmektedir.
Tıkanma: Böbrekler vücut için değerli bir organdır ve vücuttaki su düzenini dengeler. Bakterileri temizleme aşamasında idrar yoluna gönderir. İdrar kesesinde birikim oluşturması sonucu tıkanıklığa neden olur.
Böbrek taşları: İdrar yollarında oluşan tıkanıklık, taş oluşumuna neden olur.
Kanser: Rahim, prostat bezi ve idrar yollarındaki tümörler tıkanıklık oluşturabilir.
Prostat büyümesi: Prostatın aşırı derecede büyümesi tıkanıklık yapabilir.
İdrar yolunun daralması: Doğum, yaralanma, enfeksiyon veya cerrahi müdahale sonucu gerçekleşebilir.
Üreterosel: İdrarın mesane içerisinde balonlaşması tıkanıklığa sebep olabilir.
Vezikoüretral reflü (VUR): İdrar, böbrekten mesaneye doğru bir akış sergiler. İdrarın mesaneden böbreğe kaçması hidronefroza yol açabilir.
Kadınlarda rahim sarkması: Hamile kadınlarda doğumdan sonra gerçekleşen bir durumdur. Böbrek büyümesine neden olmaktadır.

Ameliyat Sonrası Hidronefroz Komplikasyonları Nelerdir?

Hidronefroz ameliyatı sonrası dikkat edilmelidir çünkü ciddi bir cerrahi müdahale yapıldığından dolayı kanamalar meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı hastanın bazı fiziksel aktiviteleri yapmasına izin verilmez. Ameliyat sonrası atılan dikişlerin iltihap kapması halinde bölgede şişkinlik olabileceğinden dolayı dikkat edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda doktorunuz enfeksiyon tedavisi uygulamaktadır. Antibiyotik ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde risk azalmaya başlar. Bel ve böbreklerde ağrı olabilir. Bu durumu doktorunuza kesinlikle söylemeniz gerekir. Ameliyat sonrası hasta idrara çıkarken zorlanma yaşayabilir. Ayrıca kısa bir süreliğine cinsel isteksizlik görülebilir, idrar yolları sorununuz düzeldiğinde durum kendiliğinden normale dönecektir. Ameliyat sonrası dönemde dikkat edilecek bir diğer husus da; beslenmenizdir. Dengeli ve sıvı ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.

Hidronefrozun Hamilelikte Görülme Nedenleri?

Bebeklerin böbrek yollarında darlık olmasından ve idrarın böbreklere geri kaçmasından dolayı Hidronefroz görülebilir. Gebeliğin 6.- 10. haftalarında başlar ve 26 -28. haftalarda ultrasonda doktorun kontrolleri yapması sonucunda ortaya çıkar. Kontrol aşaması bittikten sonra idrar yollarında büyüme ve daralmaya rastlandığında doktor tarafından takip sürecine başlanmış olunur.
Bebeklerde görüldüğünde ise; doğumdan sonra hemen ultrason kontrolleri yapılır. Bebek, nefroloji tarafından takip sürecine alınır.

Hidronefrozun Bebeklerde Olmaması için Aileler Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Kız ve erkek çocuklarının tuvalet temizliğine,
  • Çocukların altının ıslak mendille silinmemesine,
  • Genital bölgenin zeytinyağlı sabunla temizlenmesine,
  • Çocuklara küvette banyo yaptırılmamasına,
  • Havuza sokulmamasına,
  • Bol su içilmesine,
  • Erkek çocuklarının erken sünnet yaptırılmasına,
  • Doktorun verdiği tetkiklerin uygun şekilde yapılmasına,
  • Doktorun verdiği ilaçların düzenli ve doğru bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

    Hidronefroz Hastaları Ne Kadar Sürede İyileşir?

    Hidronefroz hastalığını hafif bir şekilde geçiriyorsanız; iyileşmeniz çabuk olacaktır. Eğer ağır şekilde geçiriyorsanız; durumunuza göre açık veya kapalı cerrahi müdahaleler yapılarak tedavi uygulanır. %60 – 99 oranında başarılı düzelmeler gerçekleşir. Bu süreçten sonra yine ultrason ile kontrol altında tutulursunuz. Bunun sebebi; yeniden

darlıkların oluşumunu engellemektir. Böbrek büyümesi çocuklarda görüldüğünde ise; 18 yaşına kadar doktor kontrolünde tedavi edilerek iyileşmeleri sağlanır. Böbrek hasarının ilerlemesi sonucu böbrek yetmezliği riski artabilir. Bundan ötürü çocuğun kontol altında tutularak tedavi görmesi önemlidir.

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