Hidrosefali hastası karısı için yardım bekliyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen 'hidrosefali' teşhisi konuldu. Her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu. Bekir Koca, bakımını yaptığı eşinin tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasını için yardım istedi.

Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), 2 yıl önce baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen 'hidrosefali' teşhisi konuldu. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2 ay tedavi gören ve her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu. Sadece gözlerini açıp kapatabilen kadın, karından mama ile beslenebiliyor. Bekir Koca, evde yatalak haldeki 15 yıllık eşine bakıyor. Çaykur’da mevsimlik işçi olarak çalışan Bekir Koca, bir an olsun yanından ayrılmadığı ve ilaç tedavilerini uyguladığı eşinin umutla sağlığına kavuşmasını bekliyor.

'SADECE GÖZÜ İLE İLETİŞİM KURABİLİYOR'

Eşinin çalışırken rahatsızlandığını belirterek, "Kusma ve baş dönmesi ile şikayetleri başladı. Doktorlar 'hidrosefali' tanısı koysalar da henüz tam çare bulamadılar bu yüzden evde bakıyorum. Arada krizler geçiriyor. 65 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an tamamen yatağa bağlı bir şekilde yaşıyor. Eşimin bakımını şu an sadece ben yapıyorum. Eşimin durumu Allah'a kalmış durumda, yarın ne olacağı belli değil. Devletimizden maddi ve manevi olarak yardım bekliyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilebilirse iyi olacağını umut ediyorum. Bu şekilde kalmasına gönlüm razı olmuyor. Sadece göz ile iletişim kurabiliyoruz. Eşim benim başımın tacıdır. Ömrüm yettiğince ona bakacağım" dedi.