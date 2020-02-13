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Hierapolis Antik Kenti'nden 13 yıl önce çalınmıştı! Interpol devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 21:21 | Son Güncelleme

Denizli'de, Lodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Hierapolis Antik Kenti'nden 13 yıl önce çalınan 3 tanrının tokalaştığı, su yolunun güvenliğini simgeleyen, 1790 yıllık tarihi eserin bulunamamasının üzüntü yarattığını söylerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 13 yıl önce çalışma başlattığını, eserin fotoğraflarının Interpol'ün çalıntı sanat eserleri veri tabanına kaydettirilerek uluslararası alanda aratıldığını anlattı.

Hierapolis Antik Kenti'nden 13 yıl önce çalınmıştı! Interpol devrede

Karahayıt ile Hierapolis Antik Kenti arasında bulunan su yolunun güvenliğini simgeleyen Roma Dönemi'ne ait traverten kabartma, 2007 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, kesici aletler kullanılarak çalındığı düşünülen tarihi eserin bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 13 yıl önce çalışma başlattığını, eserin fotoğraflarının Interpol'ün çalıntı sanat eserleri veri tabanına kaydettirilerek uluslararası alanda aratıldığını anlattı. Çalınan tarihi eser ile ilgili tek yazılı çalışmanın kendisine ait olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu tarihi eserin M.S. 210 yılına ait olduğunu düşünüyoruz. Çalınan 1790 yıllık eserin bulunamamış olması bizi üzüyor" dedi.

'Karahayıt Kabartması' olarak bilinen eserin 3 figürden oluştuğuna dikkat çeken Şimşek, "Tarihi eserin sağ tarafında Efes Artemis kült heykeli, solunda ise Apollon Kitharodos ile Dionysos'un tokalaşması bulunuyor. Yüzeysel olarak işlenmiş kabartmada figürlerin yüzleri, kıyafetleri ile tokalaştıkları net bir şekilde görünüyor. 3 tanrının tokalaştığı bu tarihi eserde, su yolunun güvenceye alınması anlatılıyor. Bu tarihi eser 13 yıldır kayıp. Hala bulunamaması üzüntü verici. Herkes tarihi eseri korumalı. Her eser kendi yerinde güzel" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hierapolis Antik Kenti Denizli Interpol

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