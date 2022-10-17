HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Hijyen belgesi ne işe yarar, neden alınır? Hijyen belgesi olmazsa ne olur?

Hijyen belgesi ne işe yarar, neden alınır? Hijyen belgesi olmazsa ne olur?

17.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle gıda sektörü için büyük bir öneme sahip olan hijyen belgesi, bazı işletmeler için temin edilmesi zorunlu olan belgeler arasında yer alır. Belli bir eğitim alıp daha sonra da sınava girildikten sonra alınabilen hijyen belgesi, 2013 yılında resmi karar ile zorunlu hale getirilmiştir. Hijyen belgesi ne işe yarar, neden alınır?

Hijyen belgesi ne işe yarar, neden alınır? Hijyen belgesi olmazsa ne olur?

İçindekiler

  • Hijyen Belgesi Neden Alınır?
  • Hijyen Belgesi Ne İşe Yarar?
  • Hijyen Belgesi Ne Zamana Kadar Gerekli?
  • Hijyen Belgesi Olmazsa Ne Olur?

İnsanların sağlığı için alınması gereken tedbirleri uygulamalı bir şekilde gösteren hijyen belgesi eğitimi, başvuru yapanlara verilen bir belgedir. Örneğin; su üretimi yapan yerler, gıda üreten iş yerleri, pansiyonlar, oteller, gıda taşımacılığı ve servisi yapan yerler, yurtlar, doğal su ve mineral üretimi yapan yerler gibi iş yerlerinde çalışanların bu belgeye sahip olması gerekir.

Hijyen Belgesi Neden Alınır?

Hijyen belgesinin alınmasının en büyük ve en temel amacı, insanların sağlığını tehdit edecek davranış ve uygulamalardan kaçınmayı sağlamaktır. Gıda ve su sektörü başta olmak üzere herhangi olumsuz bir sağlık problemi yaşamamak için alınması gereken hijyen belgesi hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığı için alınır. Sadece gıda ve su sektöründe değil birçok sektörde önemli olan hijyen, çalışma ortamında oluşabilecek bir problemin önüne geçilmesini sağlar. Verilen eğitim sayesinde öğrenilen bilgiler uygulamaya geçirildiği takdirde iş ortamları daha sağlıklı ortamlar haline gelir.

Hijyen Belgesi Ne İşe Yarar?

Yaşamın her alanında temizlik önemli bir yer kaplar. Temizlik olgusu bu kadar önemli olduğu için çalışılan ortamların da hijyen koşullarının yeterli seviyede olması gerekir. Doğrudan olarak insan sağlığını tehdit edebilen alanlarda çalışanlar için hijyen ayrıca önem taşıyan bir konudur. Hem güvenilir olmayan hem de temiz bir şekilde üretilmeyen ürünler, müşteriler ile buluşturulamaz. Sağlığa zararlı olan ortamlardan ve durumlardan uzak durulması gerekir.

Hijyenin yeterince sağlandığından emin olunabilmesi için hijyen belgesi almak şarttır. Gerek kişilere gerekse iş sağlığına özen göstermek amacıyla alınması zorunlu olan bu belge sayesinde ürünü ve hizmeti alanların sağlığı korunması amaçlanır.

Hijyen Belgesi Ne Zamana Kadar Gerekli?

Hijyen belgesinin geçerlilik süresi yönetmelikte belirtilmemiştir. Hijyen eğitimini aldıktan ve sınavı da başarılı bir şekilde geçtikten sonra sahip olunabilen hijyen belgesi, çalışılan kuruma ibraz edilebilir. Herhangi bir süresi olmayan söz konusu belge, çalışılan kuruma göre çalışıldığı süre boyunca gereklidir.

Hijyen Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Bu sorunun yanıtı çalışılan ortama göre değişiklik gösterir. Bazı meslek gruplarında hijyen belgesi olmazsa olmazlar arasında iken bazı meslek gruplarında hijyen belgesi şartı aranmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!
Anahtar Kelimeler:
hijyen belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tarikata kabul edilmek için üç aylık bebeğini kurban edecekti!

Tarikata kabul edilmek için üç aylık bebeğini kurban edecekti!

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.