Hijyen belgesi ne işe yarar, neden alınır? Hijyen belgesi olmazsa ne olur?

İnsanların sağlığı için alınması gereken tedbirleri uygulamalı bir şekilde gösteren hijyen belgesi eğitimi, başvuru yapanlara verilen bir belgedir. Örneğin; su üretimi yapan yerler, gıda üreten iş yerleri, pansiyonlar, oteller, gıda taşımacılığı ve servisi yapan yerler, yurtlar, doğal su ve mineral üretimi yapan yerler gibi iş yerlerinde çalışanların bu belgeye sahip olması gerekir.

Hijyen Belgesi Neden Alınır?

Hijyen belgesinin alınmasının en büyük ve en temel amacı, insanların sağlığını tehdit edecek davranış ve uygulamalardan kaçınmayı sağlamaktır. Gıda ve su sektörü başta olmak üzere herhangi olumsuz bir sağlık problemi yaşamamak için alınması gereken hijyen belgesi hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığı için alınır. Sadece gıda ve su sektöründe değil birçok sektörde önemli olan hijyen, çalışma ortamında oluşabilecek bir problemin önüne geçilmesini sağlar. Verilen eğitim sayesinde öğrenilen bilgiler uygulamaya geçirildiği takdirde iş ortamları daha sağlıklı ortamlar haline gelir.

Hijyen Belgesi Ne İşe Yarar?

Yaşamın her alanında temizlik önemli bir yer kaplar. Temizlik olgusu bu kadar önemli olduğu için çalışılan ortamların da hijyen koşullarının yeterli seviyede olması gerekir. Doğrudan olarak insan sağlığını tehdit edebilen alanlarda çalışanlar için hijyen ayrıca önem taşıyan bir konudur. Hem güvenilir olmayan hem de temiz bir şekilde üretilmeyen ürünler, müşteriler ile buluşturulamaz. Sağlığa zararlı olan ortamlardan ve durumlardan uzak durulması gerekir.

Hijyenin yeterince sağlandığından emin olunabilmesi için hijyen belgesi almak şarttır. Gerek kişilere gerekse iş sağlığına özen göstermek amacıyla alınması zorunlu olan bu belge sayesinde ürünü ve hizmeti alanların sağlığı korunması amaçlanır.

Hijyen Belgesi Ne Zamana Kadar Gerekli?

Hijyen belgesinin geçerlilik süresi yönetmelikte belirtilmemiştir. Hijyen eğitimini aldıktan ve sınavı da başarılı bir şekilde geçtikten sonra sahip olunabilen hijyen belgesi, çalışılan kuruma ibraz edilebilir. Herhangi bir süresi olmayan söz konusu belge, çalışılan kuruma göre çalışıldığı süre boyunca gereklidir.

Hijyen Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Bu sorunun yanıtı çalışılan ortama göre değişiklik gösterir. Bazı meslek gruplarında hijyen belgesi olmazsa olmazlar arasında iken bazı meslek gruplarında hijyen belgesi şartı aranmaz.



