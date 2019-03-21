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’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, kadınlara farklı konularda hijyen eğitimini verilen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü olmak üzere 6 bölgede 600’ü aşkın kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek ’Hijyen Sağlıktır’ projesi devam ediyor.

’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, kadınlara farklı konularda hijyen eğitimini verilen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü olmak üzere 6 bölgede 600’ü aşkın kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek ’Hijyen Sağlıktır’ projesi devam ediyor. 2019 yılının Şubat ayında Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen seminerlerden sonra ’Hijyen Sağlıktır’ projesi sadece Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle 7 ilde 9 eğitim hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı 1000’i buldu.
Yapılan bilgilendirmede kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, eğitimlerin ardından 610 katılımcı kadına sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.
26 farklı bölgede yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Nisan ayında Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Erzurum Aziziye’deki Gelinkaya HES ve Elazığ’daki Solentegre HES projelerinin bulunduğu bölgelerde kadınlarla buluşacak.

"Her yaştan kadınların ilgisi görülmeye değer"
TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, proje kapsamında 2019 yılı başından itibaren Türkiye’nin 7 ilinde 9 eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Projede şimdiden yaklaşık 1000 kadına ulaştıklarını bildiren Yılmaz, "Eğitimlerimizde kadınların genç-yaşlı fark etmeksizin yoğun ilgi ve katılımlarının olduğunu dikkatle izliyoruz. Bu ilgi sayesinde daha önce yılsonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadınla hijyen eğitimini buluşturacağımızı öngörüyoruz. Kadınlarımızın katılımında farklı konularda yapılan eğitimler ile tüm hane halkına ulaşarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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