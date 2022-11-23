Hijyen ürünlerinde büyük tehlike: Kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Hijyenik pedler, regl dönemleri geldiğinde vazgeçilmezdir. Bununla başa çıkmanın en güvenli ve en rahat yol olarak tercih ediliyor. Pek çok kişi hijyenik pedlerin ciltlerine zarar verebilecek kokular ve kimyasallar içerdiğinin farkında olsa da ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya olduğunun farkında değil. Bazı hijyenik pedlerde bulunan kimyasalların ciddi şekilde zararlı olabileceği ve kadınlarda kanser ve kısırlık riskini artırabileceği bildiriliyor.

HİJYENİK PEDLERDEKİ KANSER TEHLİKESİ

Hindistan’da yapılan araştırmaya göre; en popüler markalardan bazılarının ürettiği hijyenik pedlerin kanser ve kısırlık riskinizi potansiyel olarak artırabilecek kimyasallar içerdiğini buldu. Araştırma için, araştırmacılar Hindistan'da üretilen 10 farklı türde hijyenik pedi (organik ve inorganik) incelediler. Ftalatların ve uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) bu pedlerde en yaygın kullanılan kimyasallardan ikisi olduğunu gözler önüne serdiler.

"ŞOKE EDİCİ KEŞİF"

Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Danışmanı Dr. Surabhi Siddhartha, şunları söyledi: "Çok sayıda kız ve kadın ped kullandığından bu bizim için şok edici bir keşif. Onları paniğe kaptıracak. Araştırmaya göre, tüm örneklerde bulunan eser miktarda ftalat ve uçucu organik bileşikler (VOC'ler) kanserli hücreler oluşturma yeteneğine sahiptir. Pedlerin kısırlığa neden olduğu bilinmektedir. Kimyasallar vücut tarafından emilirse kadınlar sorun yaşayabilir.”

Dr. Siddhartha, kanserojenler, üreme toksinleri, endokrin bozucular ve alerjenler gibi toksik kimyasallar da dahil olmak üzere, hijyenik ürünlerde yaygın olarak bulunan çok sayıda başka zararlı kimyasalın hijyenik pedlerde bulunduğunu açıklıyor.

HİJYENİK PED YERİNE NE KULLANILMALI?

Hijyenik pedlerin rahat bir seçenek olduğuna ve kadınlar arasında en sık kullanılan ürünler olduğuna inanılırken, en güvenlileri gibi görünmüyor. Ancak bu, adet döneminde tekrar bez kullanmaya başlayacağınız anlamına gelmez. Dr Siddhartha, "Sağlıksız ve kadınları çeşitli enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getiriyor" uyarısında bulunuyor.

Tampon ve adet kaplarını tercih edin. Ancak, bunları doktorun talimatlarına göre güvenle kullanmanız gerekir.

Hijyenik ped kullanmaya devam etmeyi seçerseniz, sık sık değiştirin.

Parfüm içeren pedleri kullanmaktan kaçının ve pedin alerjiye veya enfeksiyona yol açmayan yumuşak bir malzemeden yapıldığından emin olun.

Olası enfeksiyonları uzak tutmak için vajinanızı temiz tutun.



