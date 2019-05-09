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Hijyenik berber

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan berber ustası Yaşar Kargoğlu müşterilerini hijyenik tıraş ediyor.10 yıl önce İstanbul’dan Ünye’ye taşınan ve 45 yıldır berberlik yapan Yaşar Kargoğlu, yıllar önce çalıştığı berber dükkanından gördüğünü müşterilerine ayrı hizmeti kendi dükkanında yaşatmaya devam ediyor.İstanbul’da çalıştığı zamanlarda her müşteriye ayrı ustura ve ayrı havlu hizmetinin verildiğini gören Yaşar Kargoğlu, hijyen ve temizlik açısından Ünye’de çalıştırdığı dükkanında kendi müşterilerine isme özel ustura ve havlu ile ayrıcalıklı hizmet veriyor."Her müşterimin havlusu ve usturası ayrı"Her müşterisine ayrı havlu ve ayrı usturayla hizmet verdiğini söyleyen Yaşar Kargoğlu, "İlkokuldan sonra babam beni berber yanına çırak olarak verdi.

Hijyenik berber

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan berber ustası Yaşar Kargoğlu müşterilerini hijyenik tıraş ediyor.
10 yıl önce İstanbul’dan Ünye’ye taşınan ve 45 yıldır berberlik yapan Yaşar Kargoğlu, yıllar önce çalıştığı berber dükkanından gördüğünü müşterilerine ayrı hizmeti kendi dükkanında yaşatmaya devam ediyor.
İstanbul’da çalıştığı zamanlarda her müşteriye ayrı ustura ve ayrı havlu hizmetinin verildiğini gören Yaşar Kargoğlu, hijyen ve temizlik açısından Ünye’de çalıştırdığı dükkanında kendi müşterilerine isme özel ustura ve havlu ile ayrıcalıklı hizmet veriyor.

"Her müşterimin havlusu ve usturası ayrı"
Her müşterisine ayrı havlu ve ayrı usturayla hizmet verdiğini söyleyen Yaşar Kargoğlu, "İlkokuldan sonra babam beni berber yanına çırak olarak verdi. Bazı havlularımın müşterisi ayrı değil ancak yaklaşık 20 müşterimin havlusu ve 350 müşterimin ise usturasını ayrı kullanıyorum. Müşterilerim bu hijyen konusundan kendileri de memnun kaldı. Onların bu duruma sevinmesinden sonra müşterilerimin havlusunu ve usturasını ayrı yapmaya kadar verdim. Çoğu bütün kuaför arkadaşlarıma da öneriyorum. Şimdi bugün bütün hastalıklar kan yoluyla bulaştığı için, kesildi kanına bir şey bulaştı korkusu olmadan müşterilerimizin usturalarını ayrı kullanmaya başladım" dedi.

"Çoğu müşterim koleksiyoncu zannetti"
İş yerine gelen müşterilerinin çoğunun kendisini koleksiyoncu zannettiğini söyleyen berber ustası Yaşar Kargoğlu, "İlk gören müşterilerim çekmeceyi açtığımda ne olduğunu sormaya başladı. Çoğu müşterim bilmedikleri için beni önceleri koleksiyoncu zannetti. Ben de bana tıraş olan müşterilerimin usturaları ayrı olduğunu söyledikten sonra şaşırıyorlar. Şaşkınlıklarından sonra hijyenik açısından onlarda bu durumdan memnun olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Yaşar Kargoğlu’nun yaklaşık 10 yıldır müşterisi olan Yüksel Yılmaz, "Yaşar kardeşim beni dayıoğluyla beraber çalışıyordu daha önceden. Kendisine o günden bu güne tıraş olmaktayım. Usturanın ve havlunun ayrı olması benim çok hoşuma gitti. Uygulamanın hem hijyen açısından hem de sağlık açısından iyi olduğunu düşündüğüm için buraya gelmeye devam ettim.Benimde usturam ayrı burada. Buranın sürekli müşterisi olanlar için hijyen uygulaması devam etmektedir" şeklinde konuştu.
Şimdiye kadar berber dükkanına ikince defa gelip şaşırdığını söyleyen Nadi Altun, "Ben bu olayı daha yeni öğrendim. Müşterilerine ayrı bir hizmet sunduğu için ben teşekkür ediyorum. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Sadece bu berberde böyle bir olay gördüm. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hijyenik berber

Hijyenik berber

Hijyenik berber

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