Hijyenik berber

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan berber ustası Yaşar Kargoğlu müşterilerini hijyenik tıraş ediyor.

10 yıl önce İstanbul’dan Ünye’ye taşınan ve 45 yıldır berberlik yapan Yaşar Kargoğlu, yıllar önce çalıştığı berber dükkanından gördüğünü müşterilerine ayrı hizmeti kendi dükkanında yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul’da çalıştığı zamanlarda her müşteriye ayrı ustura ve ayrı havlu hizmetinin verildiğini gören Yaşar Kargoğlu, hijyen ve temizlik açısından Ünye’de çalıştırdığı dükkanında kendi müşterilerine isme özel ustura ve havlu ile ayrıcalıklı hizmet veriyor.

"Her müşterimin havlusu ve usturası ayrı"

Her müşterisine ayrı havlu ve ayrı usturayla hizmet verdiğini söyleyen Yaşar Kargoğlu, "İlkokuldan sonra babam beni berber yanına çırak olarak verdi. Bazı havlularımın müşterisi ayrı değil ancak yaklaşık 20 müşterimin havlusu ve 350 müşterimin ise usturasını ayrı kullanıyorum. Müşterilerim bu hijyen konusundan kendileri de memnun kaldı. Onların bu duruma sevinmesinden sonra müşterilerimin havlusunu ve usturasını ayrı yapmaya kadar verdim. Çoğu bütün kuaför arkadaşlarıma da öneriyorum. Şimdi bugün bütün hastalıklar kan yoluyla bulaştığı için, kesildi kanına bir şey bulaştı korkusu olmadan müşterilerimizin usturalarını ayrı kullanmaya başladım" dedi.