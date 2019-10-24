Hijyenik ped markası Orkid'in, gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan reklam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.

İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ve gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.

Pedlerin Türkiye’de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid’den tokat gibi reklam. Türkiye’de kadınlara karşı işlenmiş utanç verici suçların ve olayların haberlerini basıp pedleri bu haberlere sarmışlar. pic.twitter.com/Mc7RAKQUyJ — Feyza Altun (@feyzaltun) 23 Ekim 2019

Utanç verici bir şeymiş gibi pedi gazeteye saranlara, siyah poşete koyanlara orkid'ten tokat gibi cevap. Kadınlara karşı işlenmiş utanç verici gazete haberlerini paketlere basmış. 10\10 haraket???????????????? pic.twitter.com/uJ3vZgm2NE — Çapulsuz (@Sterenkemal) October 23, 2019

Ped satmaktan utanan zihniyetlerin,kadına yönelik suçlardan utanmadığını anlatmaya çalışan tokat gibi reklam..#Orkid pic.twitter.com/7OT49BMbSD — Seloculuk ???? (@yokcapon) October 24, 2019

Orkid'in ödüllere adaylıklar alan,büyük etkileşimler yaratan çalışması Golden Drum'da 1 Silver Drum kazanan Uncover the Shame, kadınların maruz kaldığı olumsuz durum varken ped almanın ayıp göründüğü yada kız çocuklarının bu temel ihtiyaca ulaşamadığı düzene baş kaldırıyor.#orkid pic.twitter.com/zblmIuI0rC — Dilem Adalı (@Adaliiiid) October 23, 2019

Çok merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde gazete kağıdına sarılıyormuș acaba?

Bıkmadınız așağılamaktan Üllkemi! #orkid — Beril ???? (@zinfandel__) October 24, 2019

Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.

Orkid almayın! Orkid’in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin... https://t.co/vkRHWAiZEo — Banu AVAR (@AvarBanu) 24 Ekim 2019

İyi güzel de İngilizce video neden? Dışarıya ‘biz bu kadar mühim iş yaptık’ demek için mi? — Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) October 24, 2019

Bommboş reklam. Amaçlarının ne olduğu İngilizce yapmalarından belli. — hâle. (@halefelice_) October 23, 2019

Orkid, Procter & Gamble şirketine ait. Procter & Gamble 1970'li yıllarda kadınların günlük problemlerini araştırmaya başlamış ve onlar için yararlı hijyenik ürün yaratmak amacında olduğunu belirtiyor.



