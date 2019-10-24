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Hijyenik ped markası Orkid'in, gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Hijyenik ped markası Orkid, Türkiye'de kadın pedlerine utanç duyulacak bir şeymiş gibi bakılmasına ilişkin bir video hazırladı. Ped paketini kadına şiddet ve tecavüz haberleri ile dolu bir gazete sayfasına saran firmanın bu videosu sosyal medyada olay oldu. Reklama destek veren olduğu kadar tepki gösteren de oldu.

Hijyenik ped markası Orkid'in, gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan reklam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.

İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

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Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ve gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.

Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.

Orkid, Procter & Gamble şirketine ait. Procter & Gamble 1970'li yıllarda kadınların günlük problemlerini araştırmaya başlamış ve onlar için yararlı hijyenik ürün yaratmak amacında olduğunu belirtiyor.

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