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Hık demiş Mi 11'in burnundan düşmüş: İşte Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü!

16.02.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Hık demiş Mi 11'in burnundan düşmüş: İşte Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü!

Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni bir görüntüsü yayınlandı. Snapdragon 888 işlemcili Xiaomi Mi 11'in kardeş modeli olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite'ın tasarımı böylece gün yüzüne çıktı. Görünüşe bakılırsa Android işletim sistemine sahip iki akıllı telefon, birbirine oldukça benzeyecek.

Xiaomi Mi 11 Lite ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon hakkında elimizde birçok sızıntı mevcut fakat yapılan ilk sızıntı oldukça dikkate değer. Zira Vietnamlı bir YouTube kanalı aracılığıyla yapılan bu sızıntının içinde Mi 11 Lite'ın fiyatına yönelik bir tahmin de yer almıştı. Videoda Mi 11 Lite'ın fiyatı için yaklaşık 325 dolarlık bir etiket düşünüldüğü söylenmişti. Ancak telefonun fiyatından çok nihai tasarımı merak ediliyordu. Şimdi ise bu merakları gideren bir görüntü paylaşıldı.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Mi 11 Lite'ın tasarımı, yapılan sızıntı ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görüntüye göre Xiaomi Mi 11 Lite'da düz bir ekran yapısı yer alacak. Mi 11'in sol üst köşesindeki, selfie kamerasını içeren nokta çentik Mi 11 Lite'ın ekranına da taşınacak. Ancak çerçeveler biraz daha kalınlaşacak. Arka tarafta ise Mi 11 ile neredeyse aynı bir arka kamera tasarımı bulunacak.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ

İddialara göre, Xiaomi Mi 11 Lite'ın özellikleri arasında Snapdragon 732G işlemcisi, 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı yer alacak. Android işletim sistemine sahip olacak Mi 11 Lite gücünü ise 4.150 mAh değerindeki bataryasından karşılayacak. En azından gelen iddialar bu yönde. Xiaomi Mi 11 Lite'ın tanıtım tarihi ise henüz açıklanmış değil.

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