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Hık demiş Mi Band 5'in burnundan düşmüş: Huami Amazfit Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Huami, Amazfit Band 5 akıllı bilekliğinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarımıyla Xiaomi Mi Band 5'e oldukça benzeyen Amazfit Band 5 özellikleri ile Mi Band 5'ten çok farklı. Peki Amazfit Band 5'in özellikleri neler, Amazfit Band 5 fiyatı ne kadar?

Hık demiş Mi Band 5'in burnundan düşmüş: Huami Amazfit Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huami Amazfit Band 5 bir süredir söylenti şeklinde dolaşıyordu. Amazfit Band 5'ten gelen görseller de bize tek bir akıllı bilekliği anımsatıyordu; Xiaomi Mi Band 5'i. Zira, Amazfit Band 5 neredeyse Mi Band 5 ile aynı tasarıma sahipti. Bugün Amazfit Band 5'in Amazon üzerinden duyurulmasıyla birlikte de bunun doğru olduğu kanıtlandı.

XİAOMİ Mİ BAND 5 RAKİBİ AMAZFİT BAND 5'İN ÖZELLİKLERİ

Amazfit Band 5 özellikleri arasında 1,1 inçlik renkli AMOLED bir ekran var. Bu ekran 126 x 294 piksel çözünürlüğünde. SpO2 sensörü sayesinde Amazfit Band 5 kan oksijen doygunluğu ölçümü yapabiliyor. Bunun dışında akıllı bileklik birçok akıllı bilekliğin ve akıllı saatin yapabildiği gibi kalp atış hızı ölçümü, stres seviyesi ölçümü, uyku takibi ve adet döngüsü takibi yapabiliyor. Bilekliğin kadranı için ise kullanıcılara 45'ten fazla saat arayüzü sunuluyor. Amazfit Band 5, tıpkı Mi Band 5'te olduğu gibi deklanşör görevi üstlenebiliyor veya müzik kontrolleri gerçekleştirebiliyor.

Amazfit Band 5 özellikleri

Amazfit Band 5'in dikkat çeken yanlarından biri de Amazon Alexa desteğine sahip olması. Zira bu destek ile birlikte akıllı bileklik bünyesinde bir sesli asistan taşıyor. Bu asistan birçok görevin üstesinden gelebiliyor. Egzersiz ve spor konusunda ise kullanıcılara nefes egzersizine ek olarak 11 farklı spor modu sunuluyor. 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunan akıllı bileklik, Huami'nin iddiasına göre normal kullanımda 15 güne kadar kullanım süresi sağlıyor.

AMAZFİT BAND 5 FİYATI

Amazfit Band 5 fiyatı 45 dolar olarak açıklandı. Xiaomi Mi Band 5'in lansman fiyatı da 45 dolardı. Her iki akıllı bileklik arasındaki benzerlikler şaşkınlıkla karşılanıyor olsa da Huami'nin Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bir marka olduğunu söyleyelim. Bu yüzden Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 arasındaki benzerliğe çok da şaşırmamak gerek.

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