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Hık demiş Redmi Band'in burnundan düşmüş: Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi Smart Band 4C'yi görücüye çıkarttı. Xiaomi Mi Band 5'in ardından eski serisine geri dönen Xiaomi, Redmi Band'i Xiaomi Mi Smart Band 4C adıyla birçok pazara sunuyor. Peki Xiaomi Mi Smart Band 4C özellikleri neler? Xiaomi Mi Smart Band 4C fiyatı ne kadar?

Hık demiş Redmi Band'in burnundan düşmüş: Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Mi Band serisi genişlemeye devam ediyor ancak tuhaf bir şekilde. Xiaomi'den Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite gibi modeller beklenirken, Xiaomi ise karşımıza önceki serisine ekleme yaptığı Xiaomi Mi Smart Band 4C modeliyle çıktı. Fakat bu model ismine rağmen oldukça yeni ve uygun fiyatlı bir model.

XİAOMİ Mİ SMART BAND 4C ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Smart Band 4C aslında Xiaomi çatısı altında bulunan Redmi'nin ilk akıllı bilekliği Redmi Band'in birebir aynısı. Xiaomi'nin böylesine bir karar almasında ise Redmi Band'in sayılı pazarlarda satışa çıkmasının payı var. Redmi Band'i dünya çapında, Avrupa dahil birçok pazarda satışa sunmak isteyen şirket, Redmi Band'in adını Xiaomi Mi Smart Band 4C yaparak satışa sunma yoluna gitti. Xiaomi belki de böylece iyi bir hamle yaptı.

Xiaomi Mi Smart Band 4C özellikleri

Xiaomi Mi Smart Band 4C, bünyesinde 1,08 inç büyüklüğünde LCD bir ekran bulunduruyor. Kalp atış sensörü ve adım sayma gibi bir akıllı bilekliğin yapması gereken tüm görevleri yapabilen Mi Smart Band 4C, kordonundaki USB Type-A girişi sayesinde hiçbir ek kablo gerekmeksizin şarj edilebiliyor. Akıllı bileklik tek şarj ile 2 haftaya kadar kullanım sunabiliyor. Fakat kordonun yerinden çıkartılması mümkün değil.

XİAOMİ Mİ SMART BAND 4C FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Mi Smart Band 4C'nin fiyatı sadece 14 dolar. Bu gerçekten şaşırtıcı zira 14 dolar bir akıllı bileklik için gerçekten de çok uygun bir fiyat. Akıllı bilekliğin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak gelirse Xiaomi Mi Band 5'e ve diğer birçok akıllı bilekliğe iyi bir alternatif olacağı kesin.

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