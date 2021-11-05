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Hık demiş Redmi Note 11'in burnundan düşmüş: Poco'nun yeni modeli yolda!

05.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poco M4 Pro’nun tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Telefonun Redmi Note 11'e benzediğini gösteren sızıntıya göre, bir süredir ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Poco yeni nesil orta segment cihazları için harekete geçmiş durumda.

Hık demiş Redmi Note 11'in burnundan düşmüş: Poco'nun yeni modeli yolda!

Önümüzdeki süreçte Poco’nun M4 Pro modelini tanıtması bekleniyor. Bu modelin tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

REDMI NOTE 11'E BENZEYEN POCO M4 PRO GÖRÜNDÜ

Poco M4 Pro’nun özellik ve tasarım detayları geçtiğimiz günlerde netleşti. Sızdırılan bilgilere göre Poco’nun yeni cihazı aslında Redmi Note 11 ile birebir aynı.

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Teknoloji sektörünü az çok takip edenlerin de bildiği üzere Xiaomi farklı bölgelerde farklı isimler kullanıyor. Dolayısıyla Çin’de Redmi Note 11 ismiyle satışa çıkan bir modelin Türkiye’de ya da başka bir ülkede farklı bir isimle satışa sunulması çok da şaşırtıcı değil.

Yeni Poco modeli hem görünüş, hem de özellikleri itibarıyla Note 11'in kopyası diyebiliriz. Peki bu telefon Türkiye’de satışa çıkacak mı? Hemen bu konuya bir açıklık getirelim. Şayet Xiaomi ülkemizde Redmi Note 11’i satışa sunarsa Poco M4 Pro’yu satmayabilir.

Ya da Poco M4 Pro Türkiye'de satışa çıkarsa Redmi Note 11 ülkeye gelmeyebilir. Zaten birebir aynı iki modelin farklı isimlerle satışa sunulmasının da bir mantığı yok.

Bu arada söz konusu Türkiye olduğunda Redmi Note serisinin Poco M serisine nazaran daha popüler olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor.

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