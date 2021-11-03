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Hikayesi film gibi! 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

03.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de gençlik döneminde nişanlanan ancak ailelerin evliliği istememesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Azmi Bulut (55) ile Mualla Beytül (51), 35 yıl sonra evlendi. Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim" dedi. Mualla Bulut ise, “35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Hikayesi film gibi! 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut ile Mualla Beytül, 1986 yılında tanışarak, nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere gitti. Bulut'un askerde olduğu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişan bozuldu. Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı. Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Mualla Beytül başka kişilerle evlendi. 2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı.

Bulut ve Beytül çifti, 1,5 yıl önce karşılaştı. Geçen süreçte arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi. Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikahına yakınları katıldı. Nikahın ardından gençlik döneminde nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi.

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Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Şu anda çok sevinçliyim. Allah'ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" diye konuştu.

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'GÖZLERİNDEN TANIDIM'

Mualla Beytül ise, "35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Ardından bu olaylar gelişti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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