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Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hikayesi ile yürekleri burkan 3,5 ve 2,5 yaşındaki iki kardeşe ve ailesine devlet sahip çıktı.

Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati

Gaziantep’te hikayesi ile yürekleri burkan 3,5 ve 2,5 yaşındaki iki kardeşe ve ailesine devlet sahip çıktı. Küçük çocukların bağımlı babaları AMATEM’de tedavi altına alınırken, ailenin yakacak, kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılandı.
Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5, diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evdeki aç ve soğukta annelerini bekleme görüntülerinin basına yansıması üzerine kardeşlere yardım yağıyor. Çok sayıda hayırseverin yanı sıra devlet kurumları da harekete geçerek, aileye yardım etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şahinbey Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Şehitkamil Belediyesi kısa sürede aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını tespit etti. Küçük kardeşleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara aldığı kıyafet, ayakkabı ve oyuncakları teslim etti. Çocuklarla bizzat ilgilenerek, bir süre onlarla oynayan Fadıloğlu, "Bahar kardeşimizin yanındayız. Eşi tedavi için AMATEM’e yatırıldı, tedavisi takip ediliyor. Devletimizin imkanları çerçevesinde bu çocuklara bakım ücreti ile ilgili müracaat yapıldı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vasıtasıyla. Bunlara en kısa zamanda maaş bağlanıldı. Diğer taraftan hanım kardeşimizin evinin odun, kömür ihtiyacı ile ilgili girişimler Gıda Bankası ile yapıldı. Evinin yiyecek, giyecek ihtiyacı ile ilgili girişimleri ve gerekli işlemleri yaptık. Bahar kardeşimiz bizim kardeşimiz, bu yavrular da bizim yavrumuz. Eşi de sağlığına bir an önce kavuşur, tekrar ailesinin başına gelip, mutlu huzurlu yaşarlar. Devletin imkanları bu tür meseleleri çözemeyecek durumda değil. Her türlü imkanımız, gücümüz var. Hemen seferber olduk, gerekenleri yapıyoruz. Hiçbir kaygıları olmasın, bez ihtiyacı gibi maddi ihtiyaçların hepsi çözülür" diye konuştu.
Anne Bahar A., tüm devlet yetkililerine ve yardımseverlere teşekkür ederek, şuan için hiçbir ihtiyaçlarının kalmadığını, artık yardım istemediklerini ifade etti.

Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati

Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati

Hikayesi ile yürek burkan iki minik kardeşe devlet şefkati

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