Hikikomori nedir, neden olur? Hikikomori belirtileri, testi ve tedavisi

Çok eski zamanlardan bu yana var olan ancak tıbbın ve teknolojinin ilerlemesi ile adı koyulan ve tedavileri geliştirilen çeşitli fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar vardır. Bu rahatsızlıklar sosyal yaşamda kişinin farklı ve alışılmadık biçimde davranışlar göstermesi ile belli olabilir. Hikikomori de Japon kültüründen gelen ve bu durumlara örnek olabilecek bir sendromdur.

Hikikomori nedir?

Hikikomori, ergen, yetişkin ya da münzevi kişilerin aşırı olacak şekilde kendilerini hayattan izole etmelerini, toplumdan kendilerini soyutlamalarını ifade eden bir sendromdur. Tarihsel açıdan Japon kültüründen geldiği bilinir.

Çeşitli belirtiler ile kendini gösteren bu sendrom, kişinin iş ya da okul gibi sosyal ortamlardan kendini tamamen çekmesi anlamına da gelir. Bu sendromun altında çeşitli nedenler ve travmalar yatıyor olabilir.

Hikikomori neden olur?

Depresyondan farklı olarak değerlendirilen hikikomori, sosyal medya kullanımından teknolojik gelişmelere kadar türlü nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Eğer şu koşullar gerçekleştiyse kişi hikikomori sendromu yaşıyor olabilir:

Son zamanlarda hareketsiz kalması ve kendini belli bir yerde kısıtlaması

İş ya da okulda olan etkinliklere tamamen uzak olması

Belirtilerin şizofreni ya takıntılardan ayrı olarak görülmesi

Bu durumların 6 ay kadar sürmesi

Hikikomori belirtileri nelerdir?

Bir kişide hikikomori sendromu varsa o kişide şu belirtiler görülür:

Depresyon

Evden çıkmama isteği

Bağırarak konuşma

Uykusuzluk

Saldırgan tavırlar

Arkadaşlardan kopma

Sürekli bilgisayar kullanımı

Psikolojik bozukluklar

-Sosyal yaşamdan uzak kalma

Konuşmak istememek

Sinir

Aşırı stres

Hikikomori nasıl geçer?

Hikikomori sendromunun geçebilmesi için başat koşul kişinin durumunu kabul etmesidir. Tedaviyi kabul eden bireyin zaman içinde iyileşmesi ve süreçte doktorun uygun gördüğü ilaçları kullanması da mümkün olur.

Birçok birey kendi ailesi de dahil olmak üzere iletişim kurmadığı için tedaviyi kabullenmesi sürecin en önemli kısımdır. Psikotrop ilaçlar doktor uygun gördüğü takdirde kullanılabilir.

Hikikomori tedavisi nasıl yapılır?

Kişinin 6 ay sürdürdüğü belirtilerin gözlemlenmesi ile yapılan hikikomori testi ile kişiye tanı konarsa çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Öncelikli koşul kişinin tedaviyi kabul etmesidir. Uzman hekimlerle başlayan tedavi sürecinde en önemli kabul edilen faktörler şunlardır: