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Hikikomori nedir, neden olur? Hikikomori belirtileri, testi ve tedavisi

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 23:55
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Sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da çeşitli hastalıklar farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Sendromlar, fobiler kişilerin günlük hayatını olumsuz derecede etkilediği gibi yaşam kalitesini de düşürebilir. Bu nedenlere bağlı olarak rahatsızlıklar ilerlemeden bir doktora başvurulmalıdır.

Hikikomori nedir, neden olur? Hikikomori belirtileri, testi ve tedavisi

İçindekiler

  • Hikikomori nedir?
  • Hikikomori neden olur?
  • Hikikomori belirtileri nelerdir?
  • Hikikomori nasıl geçer?
  • Hikikomori tedavisi nasıl yapılır?

Çok eski zamanlardan bu yana var olan ancak tıbbın ve teknolojinin ilerlemesi ile adı koyulan ve tedavileri geliştirilen çeşitli fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar vardır. Bu rahatsızlıklar sosyal yaşamda kişinin farklı ve alışılmadık biçimde davranışlar göstermesi ile belli olabilir. Hikikomori de Japon kültüründen gelen ve bu durumlara örnek olabilecek bir sendromdur.

Hikikomori nedir?

Hikikomori, ergen, yetişkin ya da münzevi kişilerin aşırı olacak şekilde kendilerini hayattan izole etmelerini, toplumdan kendilerini soyutlamalarını ifade eden bir sendromdur. Tarihsel açıdan Japon kültüründen geldiği bilinir.

Çeşitli belirtiler ile kendini gösteren bu sendrom, kişinin iş ya da okul gibi sosyal ortamlardan kendini tamamen çekmesi anlamına da gelir. Bu sendromun altında çeşitli nedenler ve travmalar yatıyor olabilir.

Hikikomori neden olur?

Depresyondan farklı olarak değerlendirilen hikikomori, sosyal medya kullanımından teknolojik gelişmelere kadar türlü nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Eğer şu koşullar gerçekleştiyse kişi hikikomori sendromu yaşıyor olabilir:

  • Son zamanlarda hareketsiz kalması ve kendini belli bir yerde kısıtlaması
  • İş ya da okulda olan etkinliklere tamamen uzak olması
  • Belirtilerin şizofreni ya takıntılardan ayrı olarak görülmesi
  • Bu durumların 6 ay kadar sürmesi

Hikikomori belirtileri nelerdir?

Bir kişide hikikomori sendromu varsa o kişide şu belirtiler görülür:

  • Depresyon
  • Evden çıkmama isteği
  • Bağırarak konuşma
  • Uykusuzluk
  • Saldırgan tavırlar
  • Arkadaşlardan kopma
  • Sürekli bilgisayar kullanımı
  • Psikolojik bozukluklar
  • -Sosyal yaşamdan uzak kalma
  • Konuşmak istememek
  • Sinir
  • Aşırı stres

Hikikomori nasıl geçer?

Hikikomori sendromunun geçebilmesi için başat koşul kişinin durumunu kabul etmesidir. Tedaviyi kabul eden bireyin zaman içinde iyileşmesi ve süreçte doktorun uygun gördüğü ilaçları kullanması da mümkün olur.

Birçok birey kendi ailesi de dahil olmak üzere iletişim kurmadığı için tedaviyi kabullenmesi sürecin en önemli kısımdır. Psikotrop ilaçlar doktor uygun gördüğü takdirde kullanılabilir.

Hikikomori tedavisi nasıl yapılır?

Kişinin 6 ay sürdürdüğü belirtilerin gözlemlenmesi ile yapılan hikikomori testi ile kişiye tanı konarsa çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Öncelikli koşul kişinin tedaviyi kabul etmesidir. Uzman hekimlerle başlayan tedavi sürecinde en önemli kabul edilen faktörler şunlardır:

  • Psikoterapi
  • Uzman yardımı
  • İlgisiz bırakmamak
  • Sabırlı bir çevre
  • Hastanın gözlemlenmesi
  • Uzman önerilerini uygulamak
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Anahtar Kelimeler:
sağlık
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