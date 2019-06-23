Hikmetyar, Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi

BURBAN (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'da barışın sağlanması için ülkedeki tüm paydaşların bir araya gelerek uzlaşacakları yeni bir yönetim sistemi belirlemesi gerektiğini belirterek "Bu yeni sistem öncekiler gibi ülkemizi yönetmek isteyenlerin dışarıdan dayattığı sistemlerden olmamalı, Afgan halkının dini ve kültürel değerlerini yansıtmalı." dedi. Afgan Barış Konferansı kapsamında Pakistan'ın Burban kasabasında bulunan Hikmetyar ile eski Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, ülkedeki barış sürecini AA muhabirine değerlendirdi. Hikmetyar, Pakistan'ın, barış konferansına ev sahipliği yaparak Afganistan'da barışın sağlanmasına verdiği önemi gösterdiğini ifade ederek Pakistan'ın bu adımlarının ABD tarafından da takdirle karşılandığını söyledi. Hikmetyar, "ABD Pakistan'ın barış yolunda oynadığı rolden memnun olduğunu defalarca dile getirdi. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Pakistan'ın Taliban'ı müzakere masasına getirmek için sarf ettiği çabayı birçok kez dile getirerek takdir etti." diye konuştu.

Afganistan'daki iç karışıklığın yakında biteceğini vurgulayan Hikmetyar, "Her savaş bir gün biter ve sonunda barış olur. Eğer Afganistan'daki savaşın da barışla bitmesi isteniyorsa tüm paydaşların bir araya gelerek uzlaşması gerek." ifadelerini kullandı. Hikmetyar, Afganistan'daki tüm siyasi, etnik ve dini grupları, bir araya gelerek Afganistan'ın geleceğini belirlemeye davet ederek "ABD ile Taliban arası görüşmelerde yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi masada. Yabancı askerlerin çekilmesiyle ülkedeki tüm paydaşların bir araya gelerek üzerinde uzlaşacakları yeni bir yönetim sistemi belirlemesi gerekiyor. Bu yeni sistem öncekiler gibi ülkemizi yönetmek isteyenlerin dışarıdan dayattığı sistemlerden olmamalı, Afgan halkının dini ve kültürel değerlerini yansıtmalı." dedi. Yeni sistemin belirlenmesiyle ülkede adil ve şeffaf bir seçim için yine paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Hikmetyar, tarafların uzlaşmasının ardından Afgan halkının kendisini yönetecek kişileri adilce seçeceğini söyledi.

Bundan sonra kurulacak Afgan hükümetlerinin diğer ülkelere karşı eski hatalarını tekrarlamaması gerektiğini belirten Hikmetyar, şunları kaydetti: "Biz artık Afganistan topraklarının yabancı ülkeler tarafından üçüncü ülkelere karşı kullanılmasını istemiyoruz. Artık Afgan hükümetleri, ülke topraklarının komşularına karşı kullanılmasına izin vermemeli. Yabancı ülkelerden de isteğimiz başkalarıyla olan düşmanlıklarını Afganistan'a taşımasınlar. Kişisel düşmanlıkları da bir kenara bırakmalıyız. Eğer bu şekilde hareket edersek Afganistan'da huzur içinde yaşarız." - "Taliban ile Afganlar yeni Afganistan'ı masaya yatırmalı" Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Atmar da Afganistan'da tüm tarafların bir araya gelerek ülkenin sistemi üzerinde uzlaşmaya varması gerektiğini ifade etti. Barış sürecinde atılacak adımların başında ateşkesin sağlanması ve yabancı askerlerin ülkeden ayrılmasının geldiğini dile getiren Atmar, "Buradan sonraki adım Afganistan'ın gelecekteki yönetim sistemi olmalı. Bu konuda tüm tarafların farklı düşünceleri olsa da bu konuları tartışarak ortak bir noktada buluşabiliriz." dedi.