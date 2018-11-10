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Hilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak intihara kalkışan 17 yaşındaki Hilal K., 12 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Hilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak intihara kalkışan 17 yaşındaki Hilal K., 12 günlük yaşam mücadelesini yitirdi. Ailesi, genç kızın organlarını bağışladı.
Olay, 29 Ekim’de Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 11’inci sınıf öğrencisi Hilal K., annesi komşuya gidince doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen annesi kızını ipten kurtararak, sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Hilal K., tedaviye alındı. 12 gündür hastanede tedavi gören Hilal K., bu sabah yaşamını yitirdi. Organ nakil koordinatörün görüştüğü aile, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Hilal K.'nın karaciğeri ve 2 böbreği alındı.
Kızının bunalıma girdiği için intihar ettiğini ifade eden baba Mustafa K., “Kızım psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girmişti. Eşim üst katta komşuya çıkmış, orada biraz oturmuşlar. Kızım da ders çalışmak için evde kalmış. Daha sonra temizlik için aşağıya inmişler, kapıyı çalmışlar, fakat açan olmamış. İçeriye girdiklerinde doğalgaz borusuna kendini astığını görmüşler. Kızımın organlarını bağışladık. Bir kişi kaybolur ama en az on kişi yeşerir” dedi.
Hilal K.’nın ölüm haberini alan arkadaşları ise sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Hilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandıHilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandıHilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandıHilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandı

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