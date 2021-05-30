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Hilal Altınbilek iddialı bikinisi ile tüm bakışları üzerine topladı! Düzgün fiziği ile dikkat çekti

30.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zülayha karakterine hayat veren Hilal Altunbilek tatil sezonunu açtı. Başarılı oyuncu tatil için tercihini Bodrum'dan yana kullanırken, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Güzel oyuncu iddialı bikinisiyle Bodrum'da boy göstererek tatilin tadını çıkardı.

Atv ekranlarında 3 sezondur izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran güzel oyuncu Hilal Altınbilek Bodrum'da görüntülendi. İddialı bikinisi ve kıskandıran fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan 2 bölüm sonra final yapması planlanan dizinin oyuncusu Altınbilek, tatil sezonunu erken açtı.

Bir zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sı tatil sezonunu erken açtı!

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hilal Altınbilek kız arkadaşları ile tatil sezonunu açtı.

İddialı bikinisi ile boy gösterdi

İddialı bikinisi ile boy gösterdi
30 yaşındaki güzel oyuncu tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanırken örgülü saçları ve iddialı bikinisi ile dikkat çekti.

Düzgün fiziği ile herkesi kıskandırdı

Düzgün fiziği ile herkesi kıskandırdı
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Altınbilek, iskeleden denize girdiği esnada sergilediği düzgün fiziği ile herkesi kıskandırdı.
Yaklaşık 3 sezondur rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapmasına son 2 bölüm kala soluğu Bodrum'da aldı.

Güzel havanın tadını çıkardı

Güzel havanın tadını çıkardı
Güzel havanın keyfini süren ünlü oyuncu, tatili arkadaşıyla sohbet ederek ve kitap okuyarak geçirdi.

Hilal Altınbilek kimdir?

Hilal Altınbilek kimdir?
Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede dünyaya geldi. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı.
Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı.
2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.[4] 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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