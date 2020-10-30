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Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı! Aynı eve girdiler

30.10.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı! Aynı eve girdiler

Oyuncu Hilal Altınbilek, bir süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı Gurur Aydoğan ile dün akşam Bebek'teki bir mekanda eğlencedeydi. Çıkışta Altınbilek'in muhabirlerle sohbet ettiği esnada Aydoğan, kız arkadaşları ile taksiye binerek hedef şaşırtmaya çalıştı. Daha sonra Aydoğan ile Levent'te bir binanın önünde buluşan ikilinin kaçı taktiği tutmadı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hilal Altınbilek, temmuz ayında Çeşme'de aşk yaşamaya başladığı ancak daha sonra ayrıldığı öne sürülen oyuncu Gurur Aydoğan ile birlikte geçtiğimiz akşam Bebek'teydi.

hilal altınbilek (1)

Mekandan ayrı ayrı çıkan ikiliden Altınbilek, gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada Aydoğan, kız arkadaşları ile bir taksiye binerek hedef şaşırtmaya çalıştı.

gurur aydoğan (10)

"GURUR İLE ARKADAŞIZ"

29 yaşındaki oyuncu, "Gurur ile arkadaşız" dedi. Hilal Altınbilek daha sonra VIP aracına binerek, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti.

gurur aydoğan (3)

LEVENT'TE BULUŞTULAR

Kaçış taktiği tutmayan ikili, Levent'teki bir binada buluştu. Gurur Aydoğan binaya girerken patlayan flaşlar karşısında şok yaşadı.

Gurur Aydoğan hilal altınbilek ile aynı eve girerken (4)

Aydoğan, "Arkadaşlar lütfen yapmayın" dedi.

Gurur Aydoğan hilal altınbilek ile aynı eve girerken (5)

Altınbilek, Gurur Aydoğan'dan sonra apartmana girerken, "Arkadaşlar çekmeyin. Rica ediyorum" diyerek muhabirlerden ricada bulundu.

hilal altınbilek gurur aydoğan ile aynı eve girdi (2)

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