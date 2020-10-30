Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı! Aynı eve girdiler

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hilal Altınbilek, temmuz ayında Çeşme'de aşk yaşamaya başladığı ancak daha sonra ayrıldığı öne sürülen oyuncu Gurur Aydoğan ile birlikte geçtiğimiz akşam Bebek'teydi.
Mekandan ayrı ayrı çıkan ikiliden Altınbilek, gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada Aydoğan, kız arkadaşları ile bir taksiye binerek hedef şaşırtmaya çalıştı.
29 yaşındaki oyuncu, "Gurur ile arkadaşız" dedi. Hilal Altınbilek daha sonra VIP aracına binerek, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti.
Kaçış taktiği tutmayan ikili, Levent'teki bir binada buluştu. Gurur Aydoğan binaya girerken patlayan flaşlar karşısında şok yaşadı.
Aydoğan, "Arkadaşlar lütfen yapmayın" dedi.
Altınbilek, Gurur Aydoğan'dan sonra apartmana girerken, "Arkadaşlar çekmeyin. Rica ediyorum" diyerek muhabirlerden ricada bulundu.
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