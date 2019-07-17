MAGAZİN

Hilal Altınbilek'in annesiyle paylaşımı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde almıştı. Yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan güzel oyuncu annesini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

Hilal Altınbilek'in annesiyle paylaşımı olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek son günlerin dikkat çeken isimlerinden.

Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu.

Yalıkavak'ta tatil yapan güzel oyuncu annesiyle yemek yerken çekilen bir karesini "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" yorumuyla paylaştı.

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Hilal Altınbilek'in annesiyle olan benzerliği ve annesinin en az kızı kadar genç görünmesi güzel oyuncunun takipçilerinin gündemine oturdu. Hilal Altınbilek'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Çoğu takipçi Altınbilek'e "Ne kadar da genç duruyor, abla-kardeş gibi, Abla bile değil sanki yaşıtsınız maşallah..." gibi yorumlar yaptı.


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