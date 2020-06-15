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  4. Hilal Altınbilek soluğu Bodrum'da aldı! Şezlongta sere serpe...

Hilal Altınbilek soluğu Bodrum'da aldı! Şezlongta sere serpe...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek normalleşme başlayınca soluğu Bodrum'da aldı. Bikinili yakalanan güzel oyuncunun yalnız olması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Kerem Alışık ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Denize girip serinlediği ve şezlonguna uzanıp güneşlendiği görülen güzel oyuncu, tatile birlikte gittiği köpeğiyle doyasıya oynadı.

Kitap okumayı da ihmal etmeyen Hilal Altınbilek içkisini içip güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Güzel oyuncunun herkesin kilo almaktan yakındığı pandemi döneminde bile fit kaldı.

Magazinburada'nın haberine göre düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Çevresine gülücükler saçan Hilal Altınbilek’in küçük bir kıza kalp işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

Tek başına tatil keyfi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok değil 15 yıl evvel bu insanların bikini halleri haber olmuyordu
bu millet okadarmı yobaz olduda mayolu bir görüntüyü manşet yapıyorsunuz. ülkeyle birlikte bu milletide gittikce dahada cahilleştirme çabasında olmaları çok üzücü.
haber değeri çok yüksek
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