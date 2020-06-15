Hilal Altınbilek soluğu Bodrum'da aldı! Şezlongta sere serpe...

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Kerem Alışık ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Denize girip serinlediği ve şezlonguna uzanıp güneşlendiği görülen güzel oyuncu, tatile birlikte gittiği köpeğiyle doyasıya oynadı.

Kitap okumayı da ihmal etmeyen Hilal Altınbilek içkisini içip güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Güzel oyuncunun herkesin kilo almaktan yakındığı pandemi döneminde bile fit kaldı.

Magazinburada'nın haberine göre düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Çevresine gülücükler saçan Hilal Altınbilek’in küçük bir kıza kalp işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.