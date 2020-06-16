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Hilal Altınbilek teknede bakın kimle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde gittiği tatilde yalnız güneşlenirken görüntülenmişti. Oyuncu Hilal Altınbilek bu sefer de iş adamı David Nahmiyas ile tekne turunda yakalandı.

Hilal Altınbilek teknede bakın kimle yakalandı

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek iş insanı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi. Son olarak Kerem Alışık ile adı aşk iddialarına karışan Altınbilek koronavirüs kısıtlamaları sonrası kendisini Bodrum'a attı.

Türkbükü'nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş insanı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

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Kısıtlamaların kalkmasıyla, Bodrum'da bir araya gelen iki ünlü ismin fotoğrafı ise merak uyandırdı. Çiftin aralarında aşk olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Geçtiğimiz gün objektiflere takılan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (İHA)

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